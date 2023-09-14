В Краснодаре отметят День города 24 сентября. Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре 24 сентября отметят 230-летие города. В этот день для жителей и гостей краевой столицы приготовили множество мероприятий, которые будут работать во всем городе на протяжении недели.

С 15 по 22 сентября в городе откроются арт-площадки фестиваля «Эт[н]о мы». Людей будут развлекать с помощью концертов, мастер-классов и выставков работ ремесленников. Посетить мероприятия можно 15 сентября на территории бульвара «Школьный», 16 сентября в микрорайоне «Немецкая деревня», 17 сентября в сквере «Сердце Губернского» и 22 сентября в парке «Родные просторы». Все арт-площадки будут работать с 17:00 до 18:30. Серия фестивалей закончится гала-концертом 23 сентября на большой сцене парка «Чистяковская Роща».

Также для отдыхающих и местных с 15 по 22 сентября в фойе Муниципального концертного зала откроют выставку «Екатеринодар — Краснодар. Город глазами художников». На ней покажут жизнь краевой столицы с 18 века и до наших дней. Истории из прошлого будут запечатлены на более чем 40 живописных полотнах, посмотреть на которые можно будет совершенно бесплатно.

Еще одна выставка, но уже в онлайн-формате, предстанет в рамках проекта городского управления культуры на главном городском экране на здании по улице Красной, 122. «Мир глазами детей» также появится на экранах общественного транспорта. Увидеть работы юных дарований жители и гости Краснодара смогут с 16 по 30 сентября включительно.

Праздновать День города в Краснодаре будут даже в трамвае. Для того, чтобы попасть на торжество, необходимо будет сесть в транспорт, который будет идти от Восточного трамвайного депо до Храма Рождества Христова состоится 22 сентября с 16:00 до 18:30, или от Восточного трамвайного депо до улицы имени Петра Метальникова 23 сентября с 16:00 до 18:30.

«15 сентября с 18:00 до 22:00 на Тюляевском бульваре пройдет Фестиваль театра. В программе будет театрализованное представление творческих коллективов города в разных жанрах, интерактивные и игровые зоны. Также откроют досуговую площадку, на которой каждый сможет сыграть в гигантский твистер, большую «Дженгу», шахматы, домино и футбол. Здесь также организуют образовательную зону с проведением мастер-классов, информационная площадку, где можно будет узнать о мероприятиях и проектах Дома молодежи города Краснодара, площадку добровольчества», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, 15 сентября в 19:00 в зале ЦКД поселка Лорис пройдет концерт «Сердцу родной уголок». Хорошее настроение собравшимся подарят творческие коллективы Дома культуры.

«16 сентября состоится Фестиваль танца. С 18:00 до 22:00 на пешеходной зоне в районе улицы имени Чапаева, 86 выступят молодежные танцевальные коллективы краснодарских творческих объединений, а также лучшие студенческие танцевальные коллективы.

В 10:00 в хуторе Ленина в сквере имени 75-летия Великой Победы пройдет выставка детских рисунков «Город глазами детей» от детской школы искусств «Овация» и школы № 61. Также спортивный клуб «Росич» покажет мастер-класс по карате, пройдет мастер-класс по бальным танцам, фестиваль вареников, мастер-классы по бисероплетению, вышивке лентой, гончарному делу, плетению сетей, лепке вареников и ковровой вышивке», - уточнили в администрации города.

В 11:00 стартует праздничный концерт «И в груди моей большая к малой Родине любовь». Перед зрителями выступят творческие коллективы Центра культурного развития «Карасунский».

В 16:00 все желающие также смогут посетить праздничный концерт в честь дня основания поселка Белозерного на Площади Воинской славы. А в 18:00 на сцене Центра творчества и досуга пройдет концерт творческих коллективов поселка Лазурного «Город — это наша история, наша судьба и будущее».

«17 сентября в 11:00 на детской площадке по улице Садовой, 161/2, проведут детский праздник «Юбилей собирает друзей». А в 17:00 стартует мероприятие для детей «Поздравим город вместе!», место встречи — дворовая площадка по ул. Ставропольской, 178», - поделились в пресс-службе администрации города.

18 сентября во всех школах Краснодара в 8:00 пройдут торжественные линейки, посвященные Дню города. В дошкольных учреждениях с 18 по 22 сентября пройдут тематические занятия, виртуальные экскурсии по музеям города, выставки детских и родительских работ.

Кроме того, все желающие до 22 сентября смогут посетить бесплатные экскурсии по Краснодару в рамках флешмоба «С Днем рождения, город!». Познавательное мероприятие пройдет по центральной части кубанской столицы. Во время него покажут основные достопримечательности и расскажут об истории города с основания и до наших дней.

С 19 по 24 сентября краснодарские школьники смогут принять участие в интеллектуальных играх, конкурсах стихов и песен, спортивных мероприятиях, концертах, флешмобах, выставках творческих работ, мастер-классах и викторинах. Также в эти даты преподаватели в школах проведут классные часы, посвященные празднованию дня образования кубанской столицы.

«20 сентября в 12:00 на спортивной площадке по улице 70-летия Октября, 10/1, пройдут соревнования по волейболу среди детских команд. Окружной праздник «Город мечты, город любви, город надежды!» встретит жителей в 17:00 на улице Братьев Дроздовых, 17», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

21 сентября перед Дворцом искусств «Премьера» с 14:00 пройдет дефиле театра моды «Дебют» Краснодарского политехнического техникума, выступления творческих детских коллективов. Кроме того, на площадке пройдет традиционный конкурс «Леди осень» и осеннего букета. А в 15:00 часов в Дворце искусств «Премьера» стартует концерт творческих коллективов.

В Краснодаре с 22 по 24 сентября пройдут соревнования по кикбоксингу, спортивный комплекс «Екатеринодар». Они будут начинаться в 11:00.

«В 9:00 на площадке ФОК «Знаменский» (ул. Благовещенская, 6) пройдут городские соревнования по прыжкам на батуте. В 10:00 в Центре олимпийской подготовки на ул. Парусной, 22 стартует первенство города по гребле на байдарках и каноэ», - уточнили в администрации города.

22 и 24 сентября в 10:00 пройдут городские соревнования по теннису в спортивном комплексе «Екатеринодар». Также 22 и 24 сентября состоится муниципальный тур соревнований по боксу. Начало в 11:00 в школе бокса и борьбы «Империал».

В поселке Знаменском праздничная программа также запланирована на 22 сентября. Участников праздника будут ждать в 17:00 на улице имени Гагарина 6/1.

В самом Краснодаре музыкальные коллективы выступят на сцене в сквере «Фестивальном» с 18:00 до 22:00 в рамках фестиваля «230 лет Краснодару».

Также, 23 сентября, на ФОК «Знаменский», на спортивном комплексе «Екатеринодар», «Юбилейный» и в парке «Солнечный Остров» с 8:30 и до 9:30 пройдет акция Zарядка. КРД. А в 9:00 в городе начнется мотопробег. Его участники проедут по улицам Краснодара на ретромобилях от Дзержинского, 80/1.

В 10:00 на Главной городской площади состоится торжественная церемония поднятия флага Краснодара. В День города также пройдет патриотический фестиваль «Город героев». С 12:00 и до 21:00 на площади перед Выставочным залом Боевой Славы на Береговой, 146 развернут тематические площадки. Кроме того, с песнями о любви

С 18:00 и до 21:00 на пешеходной зоне по улице Чапаева проведут фестиваль юмора под открытым небом «Импровизация». Кроме того, в праздничный день 230-летия кубанской столицы МТРК «Краснодар» запускает главное городское радио.

В заключительный день празднования, 24 сентября, пройдет «Посвящение в казачата»

учеников первых классов школ казачьей направленности. Оно состоится в 11:00 на Казачьей площади по улице Красной, 3.

Кроме того, в 16:00 в сквере «Дружбы народов» пройдет фестиваль экстремальных и дворовых видов спорта. Здесь также пройдет спортивный праздник от профессионального баскетбольного клуба «Локомотив». Мероприятие продлится до 20:00. В парке «Солнечный Остров» можно будет посетить с 16:00 до 20:00 Фестиваль креативных индустрий. Его откроет показ «Детской моды», затем будет представлено дефиле «Моды по-краснодарски» от молодых дизайнеров.

На площадке также представят выставку талантливой молодежи, зону с товарами от краснодарских мастеров «Базар маркет». Все желающим смогут принять участие в различных мастер-классах.

Кроме того, в 18:00 в рамках молодежного праздника «Краснодар. 230. Южный. Молодой. Твой», посвященного Дню города в парке «Чистяковская Роща» пройдет фестиваль КВН. А кульминацией мероприятия станет выступление участников Высшей лиги КВН и Голосящего КиВина — команды «Борцы. Северный десант». Мероприятие начнется в 20:00.