«Разворачивайтесь, бензина нет». В Краснодарском крае водители пожаловались на топливный голод

На АЗС нет бензина. Фото: соцсети

Жители Краснодарского края стали жаловаться на отсутствие бензина на АЗС. На заправках зачастую отсутствует топливо 92 и 95 марок. Нет и дизеля, который сейчас остро необходим аграриям.

- Заехала на АЗС на улице Новороссийской в Краснодаре, нет вообще ничего - ни 92, ни 95, - рассказала жительница Краснодара Ольга. - По громкоговорителю сотрудница заправки говорит, что в наличии только дизтопливо. Спросила, когда будет бензин - только плечами пожимает. Но, говорит, что бензин привезут, только когда – она не знает.

Такая же картина на нескольких заправках регионального центра.

- Подъезжаешь, а там говорят - бензина нет, - рассказывают водители.

Хотя как оказалось, на основных нефтеперерабатывающих предприятиях региона запасов топлива в достаточном количестве.

- На дефицит бензина сыграло несколько факторов, - сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани. - В третьей декаде августа наблюдались задержки по поставкам топлива по железной дороге, в том числе, на дефицит топлива сказался массовый отток туристов. Отдыхающие на своих машинах покидают наш край и заправляют баки.

Сейчас вопрос о бензиновом голоде контролирует ФАС, а главы городов и районов Кубани проводят мониторинг наличия на АЗС моторного топлива, цен, объемов и остатков. Потом всю информацию они направляют в министерство ТЭК и ЖКХ. Но когда ситуация с бензином стабилизируется, не сообщается.

- Работаем в обычном режиме, глобальных проблем нет, - рассказали «КП» в организации Лукойл-Югнефтепродукт.

Региональный МинТЭК подготовил обращение в адрес Министерства энергетики России, чтобы побыстрее решить вопрос с дефицитом бензина в Краснодарском крае.