Аллергия на амброзию: Краснодарский врач рассказал, как облегчить симптомы заболевания

В Краснодаре жители чаще страдают от аллергии на тополиный пух и амброзию

С каждым годом количество краснодарцев и кубанцев в целом, страдающих аллергией на вредный сорняк, увеличивается. За последние 10 лет это число увеличилось в 2 раза. Чем больше людей приезжают в южный город на постоянное место жительства, тем больше заболеваний. Об этом можно судить только на основании эпидемиологических исследований.

- Обращаемость увеличивается, но она не отражает истинную заболеваемость. Как правило, к врачу-аллергологу пациент приходит спустя 1-7 лет. Сначала он лечится самостоятельно по совету родственников и знакомых. Потом обращается к терапевту или ЛОРу, и только потом доходит к врачу-специалисту, к аллергологу, - рассказал заведующий аллергологическим центром врач аллерголог-иммунолог поликлиники СКАЛ Краевой клинической больницы № 2 Константин Лобанов.

Врач добавил, что из всех обратившихся к специалисту пациентов только 3-5% действительно страдают аллергией. Стоит отметить, что это не врожденное заболевание, а всегда приобретенное. Если у одного из родителей есть аллергия, то ребенок получает более высокую предрасположенность к тому, что у него рано или поздно разовьется аллергия. Но это не означает, что если ни у кого из родителей, бабушек и дедушек, никогда не было подобных заболеваний, то человека это не коснется. Она может появиться впервые.

Статистически достоверно: если у кого-то из родителей есть аллергия, то предрасположенность к аллергическим заболеваниям становится выше. Причем, если у мамы есть аллергия на пыльцу деревьев, это не означает, что у ребенка будет то же самое. У него может развиться аллергия на, допустим, коровье молоко. Или у папы есть аллергия на домашнюю пыль, то у ребенка аллергеном может стать кошачья шерсть.

Есть мнение, что аллергия может появиться после коронавируса. Константин Лобанов отметил, что так может быть, но всё же вряд ли это связанные между собой вещи. Не все те болезни, что появляются после другого заболевания, являются его следствием. Официальных данных о том, что ковид провоцирует аллергию, нет.

В 2020 году случилась волна аллергии, инвазивный поллиноз. Возможно, это было связано с тем, что люди резко из-за пандемии ограничили передвижение по городу.

Так как же лечить аллергию? Самое главное условие, по мнению специалиста – ограничение контакта с аллергеном, то есть с пыльцой сорняка. Старайтесь как можно реже находиться на улице, исключите занятия спортом на свежем воздухе. Полностью ограничивать себя в физической активности не нужно, временно перейдите в спортивный или тренажерный зал, в бассейн, где есть кондиционированный воздух.

- Приходя домой, нужно постараться тут же сменить всю одежду, оставить ее в дальнем углу, умыться, по возможности принять душ и помыть голову. Перед сном это нужно делать обязательно, чтобы в течение всей ночи не вдыхать с подушки ту пыльцу, которая успевает сесть на волосы днём. Еще советую провести утром и вечером влажную уборку. Необходимо закрывать окна, двери, форточки, включить кондиционер, сплит-систему, - рассказал врач о первом условии борьбы с аллергией на амброзию.

Второе – нужно не ограничить, а именно исключить аллерген. Он может поступать в организм человека вместе с пищевыми продуктами. Некоторые из них по своему составу практически совпадают с пыльцой амброзии. Не стоит употреблять мёд, арбузы, дыни, бананы, огурцы и все, что связано с подсолнечником, подсолнечное масло, козинаки, халву, маргарин. Исключите некоторые лекарственные травы: ромашку, мать-и-мачеху, череду.

Если обострение уже началось, то вышеперечисленное поможет облегчить состояние, но не убрать дискомфорт полностью. Лучше на время сменить место нахождения, уехать в другой регион, где амброзия не цветет. На Кубани вредоносный сорняк переходит в активную фазу вредительства в августе-сентябре.

- Конечно, лучше не заниматься самолечением. Обратиться к специалисту, который назначит лекарственные препараты. Если эффект от лечения не полный и симптомы аллергии не проходят, врач должен скорректировать его. Он учтет, приходится ли вам ездить за рулем, связана ли ваша работа с высотой, когда нужна быстрая скорость реакции, повышенная концентрация внимания. Учитывается и выведение препаратов из организма – почками или печенью – наличие сопутствующих заболеваний. Важно понимать, одна таблетка здесь не поможет. Необходимо полноценное комплексное лечение, - подчеркнул аллерголог.

Лечение будет зависеть от количества аллергенов, интенсивности заболевания, симптомов. Ведь, одновременно могут быть насморк, глазной зуд, кашель. Стоит отметить, что иногда аллергия на амброзию может перерасти в астму. Поэтому важно начать своевременное лечение, применять назальные спреи, глазные капли, ингаляторы.

Можно ли избавиться от аллергии навсегда? Такая возможность, по словам Константина Лобанова, есть. Существует специфическая иммунотерапия. Берется аллерген и вводится в организм человека. Так иммунная система как бы «переучивается». Это необходимо для того, чтобы она перестала реагировать на пыльцу или другой аллерген.

- За рубежом это называется аллергенная вакцинация. Но этот метод считается очень длительным, 3-5 лет. Также существуют определенные противопоказания. Тем не менее, это единственный метод, который дает шанс на выздоровление. Но, к сожалению, не дает гарантии, как и любая вакцинация, зато приносит довольно неплохой результат на протяжении многих лет. Он доказал свою эффективность, - заключил заведующий аллергологическим центром врач аллерголог-иммунолог поликлиники СКАЛ Краевой клинической больницы № 2 Константин Лобанов.