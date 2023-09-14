Отпускали через аптеки без рецептов. В Краснодаре банда пойдет под суд за незаконную продажу прегабалина

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре раскрыли незаконную продажу сильнодействующего вещества. Препарат отпускали через аптеки, но без обязательного рецепта.

В сговоре были девять человек от 20 до 58 лет из Краснодарского, Ставропольского краев, Оренбургской области и республики Беларусь. Всех участников банды собрала 33-летняя жительница Краснодара.

Продажу организовали в двух аптеках краевого центра. Обвиняемые работали фармацевтами и заведующими. В течение двух месяцев они отпускали покупателям прегабалин. Это препарат с противосудорожным, противотревожным и снотворным эффектом. В то же время лекарство может вызвать зависимость подобно наркотической. Кроме продаж без рецепта, в аптеках также не вели учет количества препарата.

При обысках нашли более 36 кг препарата Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

«Приобретение препарата для дальнейшего сбыта также осуществлялось без соответствующих товаротранспортных накладных путем пересылки из Москвы в Краснодар на попутных автобусах», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полиция нагрянула с обысками в аптеки и арендуемый обвиняемыми гараж. Здесь нашли более 36 килограммов сильнодействующего препарата. На участников группировки завели уголовное дело. Во время расследования они находились под подпиской о невыезде.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточнили в полиции Краснодара.

Теперь обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.