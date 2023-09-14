Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

На Крымском мосту запустили движение по левой части Фото: t.me/mkhusnullin

Левую часть Крымского моста открыли для движения. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. Работы завершили с опережением сроков.

Всего специалистам потребовалось на восстановление 59 дней. Точной датой открытия называли 15 сентября. Но запустить движение удалось на один день раньше.

Специалисты работали на поврежденном участке круглосуточно, несмотря на погоду. Восстановительные работы стартовали на мосту стартовали в день теракта. Для этого потребовалось 267 тонн металла.

Команда возвела временный рабочий мост. А поврежденный пролет демонтировали. На его месте установили новое строение.

Полностью восстановить движение планируют к 1 ноября Фото: t.me/mkhusnullin

Марат Хуснуллин поблагодарил всех причастных к восстановлению поврежденного участка.

«Этого не получилось бы без слаженной работы опытных строителей. Благодарю каждого за огромные усилия и героический труд. Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма! Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», – сказал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин

Тем временем специалистам предстоит заменить на поврежденном участке Крымского моста второй пролет.

«Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», – отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Во время атаки БПЛА было повреждено дорожное полотно.