Один - спасал жизни, другой - громил технику врага: Новыми номинантами на премию «КП» стали росгвардеец и казак

Представляем новых кандидатов на премию

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает принимать заявки на премию «Настоящие люди». Все участники конкурса приближают победу в спецоперации: служат в зоне СВО, возят гуманитарку, собирают помощь в тылу. В наше время именно военные, врачи, волонтеры, строители являются гордостью, поддержкой и силой большой страны.

Представляем новых номинантов премии «Настоящие люди».

С доктором не страшно

Сотрудник Росгвардии с позывным Урал из Краснодара служил в зоне СВО почти год. Так как по образованию капитан полиции еще и врач - часто оказывал первую помощь. На счету бойца десятки спасенных жизней: он неоднократно делал перевязки, эвакуировал раненых бойцов, вел прием гражданского населения, назначал лечение.

- Один раз после прилета ракет противника осматривал казармы, кому необходима помощь, - рассказывает росгвардеец. - Из одного помещения позвали медика. Вынесли парня в крови, загрузили в бортовую «газель». Я поехал вместе с ним, на ходу пытаясь наложить жгут. Вдруг машина резко затормозила. Я сделал кульбит через пострадавшего, ударился о борт. А после все же подполз и наложил жгут. Парень с улыбкой сказал тогда: «Братан, повоюем еще!».

Росгвардеец - Урал

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, росгвардеец награжден медалью «За спасение погибавших».

- Знаете, часто бывало, когда мои сослуживцы узнавали, что я еду с ними, говорили: «Если доктор с нами, то не страшно!», - рассказывает Урал.

Гордость для троих детей

Казак из Белореченского района Александр Усольцев - многодетный отец. Он по своей воле отправился в феврале в зону СВО. Где был заместителем командира батальона «БАРС-16». Из своего города он уходил в числе первых добровольцев.

Казак с позывным Лис

- Я руководствовался чувством патриотизма. Очень хотел помочь своей стране, ребятам. Награжден медалью за проявленную доблесть в бою. Всего в зоне СВО пробыл полгода. И если надо будет, то я без колебаний снова вернусь «за ленточку». Сейчас же планирую побольше побыть с семьей, у меня трое детей, - рассказал Александр.

СКАЗАНО!

- Ставшая традиционной премия «Настоящие люди» - прекрасная возможность выразить нашу признательность всем, кто не словом, а делом доказывает свою любовь к Родине, приверженность к ее национальным интересам. Уверен, что солдаты и офицеры, которые, не жалея сил, отстаивают наше право жить под мирным небом, и труженики, обеспечивающие нашим бойцам надежный тыл, являются героями нашего времени. Для Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края, ставшего генеральным партнером премии «Настоящие люди», особенно важно, что в этом году ее темой стала специальная военная операция и ее участники. Без сомнения, каждый номинант премии является истинным патриотом, достойным носить звание настоящего человека и героя, - сказал Камо АЙРАПЕТЯН, председатель Регионального отделения Союза армян России Краснодарского края.

БУДЬ В КУРСЕ

Как стать участником акции

Заявки на участие в премии «Настоящие люди» принимаются до 29 октября 2023 года. На сайте «КП» голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.

Стать участником акции «Настоящие люди» можно на сайте.