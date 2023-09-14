Пытались достать мяч ребенку. В Сочи две женщины упали в овраг, одна скончалась

Следователи разбираются в гибели женщины, упавшей в овраг. Фото: архив "КП"

В Сочи завели уголовное дело по статье "Халатность", из-за которой погибла 51-летняя женщина. Жуткая история произошла 10 сентября в Центральном районе курорта на улице Егорова во время прогулки родственниц.

Две женщины шли вместе с детьми по тротуару. В какой-то момент в овраг на краю дорожки укатился мяч ребенка. Взрослые кинулись за игрушкой, но спасать пришлось их. Склон показался им небольшим, к тому же заросшим густым кустарником, поэтому, по всей видимости, они не рассчитали высоту и обе рухнули вниз.

- Экстренными службами обе женщины были госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Они попали в реанимацию. Но спасти 51-летнюю женщину не удалось, несмотря на все усилия медиков. За жизнь второй пострадавшей до сих пор борются врачи.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники территориального следственного отдела и криминалисты краевого управления СКР, - отметили в ведомстве.

Глава краевого управления СКР Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем на контроль.