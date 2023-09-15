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Общество15 сентября 2023 7:32

Обстановка на Крымском мосту 15 сентября 2023: более 340 тысяч пассажиров перевезла паромная переправа за 11 месяцев работы

Керченская паромная переправа перевезла более 340 тысяч пассажиров за 11 месяцев работы
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
Обстановка на Крымском мосту 15 сентября 2023: более 340 тысяч пассажиров перевезла паромная переправа за 11 месяцев работы

Обстановка на Крымском мосту 15 сентября 2023: более 340 тысяч пассажиров перевезла паромная переправа за 11 месяцев работы

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Левая часть Крымского моста открыта для движения. Она пострадала во время теракта украинских неонацистов. Они подорвали дорожное полотно. Атака унесла жизнь двух жителей Белгородской области – они ехали на отдых.

Работы на мосту завершились с опережением графика. На устранение последствий теракта ушло 59 дней. На время работы строители возвели временный рабочий мост.

Первый поврежденный пролет уже заменен. На очереди – второй. Его установят до 1 ноября. Об этом сообщил Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Тем временем на Крымском мосту полностью исчезли пробки. Последний раз они наблюдались накануне вечером – со стороны полуострова. Но уже более 12 часов никаких заторов с обеих сторон не фиксировалось.

Не прекращает свою работу и Керченская паромная переправа. С 8 октября 2022 года она перевезла 340 912 пассажиров и 193 004 грузовика. Всего судно выполнили свыше 5,7 тысячи рейсов.

«В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами», – рассказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

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