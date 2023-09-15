Обстановка на Крымском мосту 15 сентября 2023: более 340 тысяч пассажиров перевезла паромная переправа за 11 месяцев работы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Левая часть Крымского моста открыта для движения. Она пострадала во время теракта украинских неонацистов. Они подорвали дорожное полотно. Атака унесла жизнь двух жителей Белгородской области – они ехали на отдых.

Работы на мосту завершились с опережением графика. На устранение последствий теракта ушло 59 дней. На время работы строители возвели временный рабочий мост.

Первый поврежденный пролет уже заменен. На очереди – второй. Его установят до 1 ноября. Об этом сообщил Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Тем временем на Крымском мосту полностью исчезли пробки. Последний раз они наблюдались накануне вечером – со стороны полуострова. Но уже более 12 часов никаких заторов с обеих сторон не фиксировалось.

Не прекращает свою работу и Керченская паромная переправа. С 8 октября 2022 года она перевезла 340 912 пассажиров и 193 004 грузовика. Всего судно выполнили свыше 5,7 тысячи рейсов.

«В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами», – рассказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.