Напал из-за конфет. На Кубани подросток избил в спецшколе 15-летнего сына участника СВО

Следователи завели уголовное дело Фото из архива КП
На Кубани завели уголовное дело после драки подростков в спецшколе. Все произошло 12 сентября в учреждении в станице Переясловской Брюховецкого района.
Драка завязалась между сверстниками. Известно, что подростки начали конфликт из-за конфет. Участником ссоры стал 15-летний парень, на которого и напал другой 16-летний воспитанник. Он избил сверстника до такой степени, что пострадавшему потребовалась серьезная медпомощь.
Ночь после случившегося подросток находился в медицинском отделении спецшколы. Утром 13 сентября воспитанника экстренно доставили в реанимацию Брюховецкой районной больницы, пишет «Ъ-Кубань».
У пострадавшего обнаружили внутреннее кровотечение. Тогда врачи решили удалять подростку селезенку. Огласку происшествию дали адвокаты пострадавшего Павел и Артем Бакатовы. Дракой подростков позже заинтересовали следователи. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Пострадавшему подростку удалили селезенку Фото: «Ъ-Кубань»
«В настоящее время с подозреваемым работают следователи, назначено проведение судебной медицинской экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.
«Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о расследовании дела и установленных обстоятельствах», – добавили в пресс-службе ведомства.
Известно, что пострадавший 15-летний воспитанник – сын участника СВО. Подростка определили в спецшколу по делу об угоне автомобиля, которое рассматривали в Красноармейском районном суде в станице Полтавской.