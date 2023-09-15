Напал из-за конфет. На Кубани подросток избил в спецшколе 15-летнего сына участника СВО

Следователи завели уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани завели уголовное дело после драки подростков в спецшколе. Все произошло 12 сентября в учреждении в станице Переясловской Брюховецкого района.

Драка завязалась между сверстниками. Известно, что подростки начали конфликт из-за конфет. Участником ссоры стал 15-летний парень, на которого и напал другой 16-летний воспитанник. Он избил сверстника до такой степени, что пострадавшему потребовалась серьезная медпомощь.

Ночь после случившегося подросток находился в медицинском отделении спецшколы. Утром 13 сентября воспитанника экстренно доставили в реанимацию Брюховецкой районной больницы, пишет «Ъ-Кубань».

У пострадавшего обнаружили внутреннее кровотечение. Тогда врачи решили удалять подростку селезенку. Огласку происшествию дали адвокаты пострадавшего Павел и Артем Бакатовы. Дракой подростков позже заинтересовали следователи. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавшему подростку удалили селезенку Фото: «Ъ-Кубань»

«В настоящее время с подозреваемым работают следователи, назначено проведение судебной медицинской экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о расследовании дела и установленных обстоятельствах», – добавили в пресс-службе ведомства.

Известно, что пострадавший 15-летний воспитанник – сын участника СВО. Подростка определили в спецшколу по делу об угоне автомобиля, которое рассматривали в Красноармейском районном суде в станице Полтавской.