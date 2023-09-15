Заложила квартиру, набрала кредитов и отдала копилку. Учительница начальных классов из Сочи перевела мошенникам около 9 млн рублей

Полиция предупреждает, что верить аферистам нельзя

Учительница начальных классов одной из сочинских школ заложила свою квартиру, набрала кредитов и отдала все личные накопления аферистам. Женщина была уверена, что помогает спецслужбам.

«Сначала ей поступило сообщение от директора образовательного учреждения, который попросил оказать содействие правоохранителям в поимке банды мошенников», - рассказали в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Следователи поясняют, как злоумышленники действовали дальше: «Мужчина, представившийся сотрудником спецслужбы, сообщил, что преступники пытаются оформить на ее имя кредит, а в «службе безопасности банка» сказали, что заём уже одобрен и стоит использовать весь свой кредитный потенциал, чтобы деньги не получили мошенники».

Целый месяц мошенникам удалось водить за нос пострадавшую. За это время женщина успела взять несколько крупных кредитов, в том числе под залог квартиры. Полученные деньги вместе со своими сбережениями учительница перевела на счет аферистов. В необходимости сделать это ее уверили псевдополицейские, сославшись на требования для безопасности.

Схема обмана давно известна и не нова. Однако до сих пор аферистам удается придумать действенные уловки. Вот и в этом случае женщина пошла на поводу у мошенников и потеряла крупную сумму. Размер перевода составил 8,8 млн рублей.

Кроме того, фейковые сотрудники убедили сочинку в том, что ход операции стоит держать в тайне. Якобы для поимки банды необходима полная конспирация. Обман раскрылся только тогда, когда у женщины закончился отпуск, и она лично встретилась с директором школы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для выявления и поимки мошенников.

Сотрудники МВД обращаются ко всем с настоятельной рекомендацией: «Не стоит доверять сомнительным звонкам и совершать финансовые операции под диктовку неизвестных!»