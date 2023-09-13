Технологии для агропрома

Фото: пресс-служба ЗСК

В Краснодарском крае продолжается уборка подсолнечника, кукурузы и других культур. Ход осенней уборочной кампании оценил руководитель Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

Вместе с председателем комитета регионального парламента по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергеем Орленко он посетил одно из сельхозпредприятий Северского района.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, урожайность кукурузы и подсолнечника в крае по сравнению с сентябрем 2022-го выросла и составляет соответственно 70 и 30 центнеров с гектара.

Юрий Бурлачко осмотрел также производственные мощности завода агрофирмы по переработке сельхозпродукции. На предприятии проводится реконструкция и модернизация оборудования. Это позволит повысить автоматизацию процесса.

Подводя итоги рабочей поездки, председатель регионального парламента отметил, что в нынешней ситуации особую роль в дальнейшем развитии агропромышленного комплекса играет наукоемкость, разработка и применение отечественных технологий.

- Безусловно, современные технологии - это неотъемлемая часть нашего агропрома и важное звено в реализации политики импортозамещения. Но, тем не менее, фундаментальной основой для стабильного функционирования сельского хозяйства на ближайшие годы являются семена нашей собственной селекции. Они позволят не только сэкономить на закупке импортного материала, но и будут гарантировать продовольственную безопасность и края, и страны, - сказал Юрий Бурлачко.

Он добавил, что 1 сентября в силу вступили отдельные положения федерального закона о семеноводстве, в которых четко обозначены понятия, определяющие направления развития агрополитики в сфере семеноводства. Один из пунктов документа посвящен селекции.

- В соответствии со вступившими в силу положениями мы продолжим совершенствовать краевое законодательство в части развития на Кубани семеноводческой отрасли. Депутаты ЗСК всегда готовы к обсуждению и рассмотрению предложений по расширению поддержки сельхозпредприятий и улучшению качества производимой ими продукции, - заключил руководитель краевого парламента.

Кроме того, депутаты побывали в селе Львовском. Им показали сквер, благоустроенный по региональной программе «Формирование комфортной городской среды», а также отремонтированную детскую спортивную площадку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юрий Бурлачко провел прием граждан города-курорта

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко с рабочей поездкой посетил Анапу, где провел прием граждан.

ПОДДЕРЖКА ТОС

Первым спикеру регионального парламента задал вопрос председатель городского отделения краевой общественной организации воинов-афганцев. Он попросил Юрия Бурлачко помочь найти новое помещение взамен того, которое используется на данный момент.

Мужчине сообщили, что специалисты городской администрации уже подобрали помещение. Ведется необходимая подготовка документов по безвозмездному пользованию организацией.

Мэр Анапы пояснил, что новое место отвечает всем необходимым требованиям. Оно в том числе доступно для маломобильных граждан.

Председатель организации воинов-афганцев выразил благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за грантовую поддержку общественных организаций. Юрий Бурлачко в свою очередь отметил, что по поручению главы региона в следующем году грантовый фонд будет увеличен в два раза - до 500 млн рублей.

Еще один вопрос, который обсуждался во время личного приема граждан, - развитие территориального общественного самоуправления в Анапе и Краснодарском крае.

Представители ТОС микрорайона «Северный», а также Супсехского сельского округа поблагодарили Юрия Бурлачко и депутата Госдумы Ивана Демченко за оказываемое внимание и постоянную поддержку движения в регионе и городе-курорте.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРОБОРОНЫ

Пришедшие на прием к председателю ЗСК представители городского казачьего общества предложили привлечь добровольческое казачье формирование к обеспечению территориальной обороны города-курорта.

Юрий Бурлачко пояснил, что в Краснодарском крае территориальная оборона не разворачивалась, однако это не мешает поиску добровольцев, желающих в нее вступить. Дальнейшие действия, добавил председатель регионального парламента, необходимо решать вместе с краевым военным комиссариатом, а также уполномоченными органами госвласти Кубани.

Помимо этого, спикер ЗСК дал профильному комитету поручение пригласить инициаторов и проработать тему.

ПОДДЕРЖКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Еще один важный вопрос, который обсуждался во время приема граждан, задала жительница села Джигинка. Она интересовалась существующими мерами поддержки воспитателей и младшего обслуживающего персонала в детских садах и уточнила возможность их расширения.

Педагоги, а также воспитатели, работающие в дошкольных учреждениях, могут рассчитывать на выплаты, компенсирующие затраты на оплату жилья, отопления и освещения. В июле депутаты ЗСК согласовали увеличение субвенции на эти цели на 46,5 млн рублей - до 206 млн рублей.

Кроме того, есть меры поддержки, которые созданы на уровне города. В частности, компенсация оплаты арендного жилья для педагогического состава в Анапе.

Однако Юрий Бурлачко обратился к представителям профильного комитета регионального парламента с поручением рассмотреть возможность расширить перечень мер поддержки работников сферы образования.

Все вопросы и предложения горожан, которые прозвучали во время приема граждан, Юрий Бурлачко взял на контроль.

НАГЛЯДНО

206 млн рублей предусмотрено в краевом бюджете педагогическим работникам, в том числе воспитателям детских садов, на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения на 2023 год.

46,5 млн рублей в том числе дополнительно направили на эти цели в июле