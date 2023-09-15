Сочинец, оставивший без воды три района, заплатит 9,5 млн рублей

Водопровод восстановили. Фото: администрация Сочи

Сочинец решил построить частный дом рядом с водоохранной зоной. Водоканал предупреждал хозяина стройки о возможной опасности. Однако мужчина не обращал на это внимание и продолжал незаконную стройку.

«В результате инженерные коммуникации регулярно подвергались разрушительному воздействию, а сотрудники предприятия были вынуждены устранять повторяющиеся прорывы на водоводе», - сообщают в пресс-службе сочинского водоканала.

Зная, что строительство в этом месте незаконно, мужчина продолжал возводить дом. Это привело к движению грунта и его отвалу на важную для снабжения жителей курорта сеть.

В связи с нарушениями водовод в районе улицы Белых Акаций неоднократно повреждался. Отметим, что диаметр труб, расположенных в этом районе, составляет 80 см. В результате повреждения таких коммуникаций 200 тысяч жителей Адлерского, Хостинского районов и части центра Сочи оставались без водоснабжения.

«Инженерные коммуникации регулярно подвергались разрушительному воздействию, а сотрудники водоканала были вынуждены устранять повторяющиеся прорывы на водоводе», - прокомментировала пресс-служба предприятия.

Специалисты водоканала предъявили иски в Адлерский районный суд о признании действий по строительству в охранной зоне водовода незаконными и обязали привести земельный участок в первоначальное состояние. Также предприятие потребовало взыскать с нерадивого строителя 9,5 млн рублей в качестве компенсации убытков.

Суд исковые заявления удовлетворил. Но ответчик не планировал сдаваться: с ноября прошлого года мужчина оспаривал это решение. Однако Краснодарский краевой суд поддержал сочинский водоканал и обязал собственника земельного участка заплатить более 9,5 млн рублей за неоднократные повреждения магистрального водовода.