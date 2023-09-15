«Здоровый разговор»: как современные технологии в программах ЭКО помогают парам стать родителями

Фото: Архив "КП"

Клиника ОКСИ-центр запустила в работу новый технологичный Эмбриоскоп. Для еще более совершенных результатов ЭКО, пациентам клиники мужского и женского здоровья OXY-center, планирующим родительство, теперь доступно оборудование самого последнего поколения.

Аппарат представляет собой большой шаг вперед в мире медицины и обеспечивает пациентам уникальные преимущества в программах ЭКО. Он фотографирует эмбрионы каждые 10 минут, позволяя следить за их развитием и фиксируя возможные сбои «он-лайн», без физического вмешательства и стресса для будущего ребенка. В течение 5 дней, пока созревает эмбрион, квалифицированные специалисты- эмбриологи непрерывно наблюдают за ним и выбирают самый «правильный» для подсаживания.

Всем пациентам клиники, вступающим в протокол ЭКО впервые, с 7 сентября по 30 октября 2023 года доступна услуга применения Эмбриоскопа абсолютно бесплатно. Плюс, в рамках этого предложения клиника дарит паре полгода криоконсервации эмбрионов.

О том, как современные технологии обеспечивают уникальные преимущества в программах ЭКО и помогают парам стать родителями, в прямом эфире программы "Здоровый разговор " на радио «КП» расскажут главный врач клиники мужского и женского здоровья Окси-Центр, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Оксана Авагимова и эмбриолог клиники, член Российской Ассоцияции Репродукции Человека Марина Коваленко.

Слушайте прямой эфир передачи 19 сентября в 13 часов.

Вопросы, касающиеся эмбриологии и репродуктологии, вы можете задать экспертам по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WatsApp на номер 8 (961) 590-70-90.

Клиника мужского и женского здоровья Окси Центр находится по адресу:

Краснодар, ул. Красных Партизан, 555.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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