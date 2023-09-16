Обстановка на Крымском мосту 16 сентября 2023: пробок нет более 12 часов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Бархатный сезон в разгаре, но на дорогах Кубани – пусто. Небольшие заторы периодически возникают около Горячего Ключа. Но они объясняются ремонтом дорог – он стартовал у курорта.

Практически исчезли пробки у Крымского моста. Небольшие заторы фиксировались накануне, 15 сентября, после обеда. Но спустя четыре часа они исчезли. Также пропал трафик со стороны Керчи.

По последним данным, пробки на подъездах к Крымскому мосту не фиксировались уже более 12 часов. Ранее стало известно об открытии левой части Крымского моста. Она пострадала во время теракта прошлым летом. Он унес жизни двух человек.

Работы на переправе завершились раньше срока. Рабочие заменили первый поврежденный пролет, на очереди – второй. Его монтаж завершат до 1 ноября.