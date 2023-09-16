Концерты Игоря Николаева в Краснодаре и Сочи отменили после новостей об экстренной операции звезды

Хотя приобрести билеты на концерт звезды в Краснодаре еще можно Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Впервые Игорь Николаев пожаловался на больнице в сердце еще в январе. Тогда его экстренно госпитализировали. СМИ писали о критическом состоянии маэстро. Эту информацию он опроверг лично – в соцсетях. Написал, что проходит обследование. Так что беспокоиться за него не стоит.

Теперь – новая госпитализация. И вновь – слухи о состоянии артиста. Как стало известно KP.RU, Игорь Николаев перенес операцию. Но никакого шунтирования, о которого заявляли СМИ, не было.

«В ходе осмотра выяснилось, что у Николаева серьезные проблемы с сосудами. У Игоря такие же проблемы с сердцем, которые были когда-то у Аллы Пугачёвой. Ему установили стенты», – заявил друг 63-летнего маэстро.

Главное – жизни Игоря Николаева ничего не угрожает. Он на связи с друзьями и семьей. В ближайшее время артиста выпишут из больницы. Пока он под наблюдением.

Тем временем RT заявила об отмене и переносе ближайших концертов звезды. 20 сентября маэстро должен был выступить в Сочи, 21-го – в Краснодаре.

Как стало известно «КП» – Кубань», организаторы приостановили продажу билетов на выступление Игоря Николаева в Сочи. Но еще можно купить проходку на концерт маэстро в Краснодаре. Он выступит в здании Кубанского казачьего хора. Цена вопроса – от 2,5 до 8 тысяч рублей.