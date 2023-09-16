Красиво жить не запретишь. Россиянка арендовала для отдыха целый пляж в Сочи

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Бархатный сезон в разгаре. Забиты отели, пляжи и даже трассы. Подъезды к курортам горят багровыми тонами. Туристы шутят, что это даже не 10, а все 100 баллов. Такое не снилось даже Москве. Пробки растягиваются на десятки километров. Но поток отдыхающих только растет.

Отели и гостиницы на побережье Черного моря забиты на 92%. Основной поток туристов – в Сочи. Почти половина отдыхающих приезжают на курорт на сутки. Задача на день – успеть все: искупаться в море, позагорать на пляже и прогуляться по курорту.

Но в планы туристов вмешалась россиянка. Она сняла первый в стране экопляж (так описано на сайте комплекса) – «Маяк». Только женщина не ограничилась одним лежаком с матрасом (за 600 рублей). Она сняла пляж целиком: десятки шезлонгов и бунгало.

Бонусом туристка получила бесплатную охрану и спасателей. Весь день они работали для одного клиента под солнцем. На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, женщина сидит посреди пляжа. Над ней – зонт, по бокам – спасатели и охрана. Вокруг – никого, позади – десятки пустых лежаков.

При этом соседние пляжи забиты до отказа. Но потеснить женщину не могут – она оплатила «все включено». При этом личность туристки и сумму отдыха сотрудники не раскрывают. Только говорят, что «на сегодня пляж закрыт – возвращайтесь завтра».

Отметим, что этим летом курорты Кубани посетили 13,4 млн туристов. Это на 5% больше, чем годом ранее. При этом в крае вырос спрос на отели уровня 4 и 5 звезд. Он превысил предложение.