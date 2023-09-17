Обстановка на Крымском мосту 17 сентября 2023: затруднений в проезде нет

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Утром 17 сентября по Крымскому мосту можно проехать свободно. Пробок на подъездах со стороны Тамани и со стороны Керчи не зафиксировано.

Оперативный канал по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщает, что заторов к путепроводу не было с вечера 16 сентября.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября открыли левую часть Крымского моста открыли для движения. Напомним, в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили теракт, было повреждено дорожное полотно, погибли двое взрослых. Всего специалистам потребовалось на восстановление 59 дней. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября.

Попытки атаковать Крымский мост повторялись. Последний раз морские беспилотники были замечены в ночь на 2 сентября. Киевский режим три раза пытался нанести террористический удар, все действия были пресечены.

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро воскресенья, 17 сентября 2023

Продолжает работать и Керченская переправа. В настоящее время на паромах перевозят грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также через пролив переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.

Всего с начала работы переправы 8 октября 2022 года в обе стороны перевезено 344 896 пассажиров и 194 302 грузовика.

Действующих штормовых предупреждений нет.

Маршруты в Крым: как проехать

Сегодня в Крым на машине можно попасть по двум маршрутам. В Запорожской области отремонтировали 30-километровый участок автодороги от Приморска до Бердянска, который является частью маршрута вдоль Азовского побережья от Ростовской области до границы с полуостровом. Эта трасса также обеспечивает комфортное и безопасное транспортное сообщение между городами региона.