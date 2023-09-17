Фестиваль сыра в Адыгее: фоторепортаж с Даховской поляны

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Сегодня, 17 сентября, на Даховской поляне стартовал второй день Фестиваля адыгейского сыра. Здесь города и районы республики развернули подворья: на них представлена не только национальная кухня Адыгеи, но и кухни других регионов России, народов мира.

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

На поляне можно увидеть, попробовать и купить все сорта адыгейского сыра, халюжи, щипс, мед, национальные сладости, коктейли из арбуза и многое другое.

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Без рекордов на Фестивале не обошлось. Повара-умельцы пожарили самый большой чебурек, здесь его называют хьалыжъу. Хрустящий полукруг приготовили представители Кошехабльского района.

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Праздник продолжится до конца. Здесь не только вкусно, но ярко и весело: гостей развлекают концертами и мастер-классами.

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра Фото: Виталий ТИМКИВ