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Общество17 сентября 2023 9:51

Фестиваль сыра в Адыгее: фоторепортаж с Даховской поляны

На Фестивале сыра в Адыгее пожарили самый большой чебурек
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Сегодня, 17 сентября, на Даховской поляне стартовал второй день Фестиваля адыгейского сыра. Здесь города и районы республики развернули подворья: на них представлена не только национальная кухня Адыгеи, но и кухни других регионов России, народов мира.

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

На поляне можно увидеть, попробовать и купить все сорта адыгейского сыра, халюжи, щипс, мед, национальные сладости, коктейли из арбуза и многое другое.

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Без рекордов на Фестивале не обошлось. Повара-умельцы пожарили самый большой чебурек, здесь его называют хьалыжъу. Хрустящий полукруг приготовили представители Кошехабльского района.

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Праздник продолжится до конца. Здесь не только вкусно, но ярко и весело: гостей развлекают концертами и мастер-классами.

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Виталий ТИМКИВ

Общество: ВОПРОС ДНЯ