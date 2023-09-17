Огонь подбирается к домам: Крупный пожар тушат в Анапе

Фото: pva_anapa

Крупный пожар сегодня, 17 сентября, вспыхнул в Анапе. Возле садового товарищества загорелась сухая трава. В настоящее время площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

«Горят 800 квадратных метров с сухой травой в СНТ "Мечта". Сейчас 65 человек и 19 единиц техники МЧС задействованы в тушении огня», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местные жители сообщают, что ветер дует в сторону моря, именно туда и распространяется огонь. Площадь возгорание увеличивается быстро в связи с тем, что поля сухие и дождей на курорте не было давно.

«Огонь подобрался очень близко к домам. Одну из жилых построек уже охраняют пожарные, они проливают местность вокруг», - пишут в комментариях очевидцы.

Трава полыхает уже три часа. Спасатели продолжают бороться с огнем и делают все возможное, чтобы пламя не перекинулось на дачи.

Тем временем, в Анапе жители сообщают еще об одном очаге. Пожар вспыхнул в районе торгового центра «Красная Площадь». Там местные жители тушат огонь вместе со спасателями.