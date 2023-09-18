Ситуация на Крымском мосту 18 сентября: что происходит после перекрытия путепровода

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Утром 18 сентября по Крымскому мосту можно проехать свободно. Пробок на подъездах со стороны Тамани и со стороны Керчи не зафиксировано.

Оперативный канал по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщает, что заторов к путепроводу нет с 7 утра.

По Яндекс.картам вереница из машин на подъезде к путепроводу со стороны Краснодарского края растянулась всего на 300 метров.

Затор наблюдался перед Крымским мостом в ночь на 18 сентября. Автомобили скопились после перекрытия путепровода.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщал оперативный канал в 19:26 17 сентября.

Движение по мосту возобновили через 3,5 часа. В 22:54 стало известно, что машины снова пустили по путепроводу.

В полночь в очереди со стороны Тамани находилось 267 транспортных средств, со стороны Керчи - 389 транспортных средств. К утру пробки рассосались.

Тем временем накануне вечером Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом.

- 17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку, средства ПВО уничтожили беспилотник над юго-западной частью полуострова Крым. Около 21:30 были сбиты еще два украинских беспилотных летательных аппарата над юго-западной частью Крыма, - отметили в пресс-службе ведомства.

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