Любовь Успенская поцеловала поклонника во время концерта в Анапе

Любовь Успенская выступила в Анапе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 17 сентября в Анапе прошел концерт Любови Успенской. В зале собрались сотни зрителей, чтобы послушать известные хиты знаменитости.

Звезда русского шансона исполнила любимые всеми песни: «Люба — Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я».

После одного из треков Успенской начали дарить цветы. К сцене подошел высокий мужчина с красными розами и вручил цветы знаменитости. Любовь, в свою очередь, отблагодарила фаната нежным поцелуем в щеку.

«Ну вы видите, ради того, чтобы я поцеловала, цветы принес», - улыбаясь, сказала певица со сцены.

На поступок Успенской зал отреагировал бурными овациями. К многочисленным аплодисментам добавились и восторженные крики публики.

После феерического момента певица продолжила вести концерт, а зал стих, слушая любимые треки.

Концертный тур Любови Успенской по югу страны продолжается. Вслед за Анапой, артистка споет в Сочи. Выступление пройдет 18 сентября в Концертном зале курорта в 20:00.