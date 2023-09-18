Остров Суджук в Новороссийске продают на сайте объявлений Фото: Антон ПИКУС

Суджук – небольшой остров у Новороссийска. Его длина – 200 метров, ширина – около 20. Находится земля в 700 метрах от Суджукской косы. Рядом – одноименный маяк и море. На самом острове – ни души. Он никогда не был жилым. Зато считался самым опасным местом для купания в регионе – из-за сильного подводного течения и низкой температуры воды – плюс 13 градусов в летние месяцы.

Местные назвали остров раем интроверта. Вокруг – ни души, только море, солнце и чистый воздух. Стройка на острове запрещена. Причина проста: земля не состоит на государственном кадастровом учете. Но автор объявления этого не учел, выставил остров на продажу. Заявил, что землю арендовал. Но решил найти нового владельца. За 32,5 млн обещал 32,8 соток, по 990 тысяч за одну.

«Договор аренды территории о. Суджук администрацией муниципального образования город Новороссийск не заключался», – рассказали КП – Кубань в пресс-службе города героя.

Провисело объявление недолго – всего пару дней. Удалил его сам «владелец» острова. Хотя обещал покупателю золотые горы: до 10 тысяч туристов в день. На земле предлагал разместить бунгало, ресторан и прокат гидроциклом и катамаранов.