Джазовый фестиваль Игоря Бутмана в Сочи завершился концертом Агутина

Джазовый фестиваль Игоря Бутмана завершился в Сочи Фото: sochijazz.com

Концерт-закрытие Sochi Jazz Festival под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана состоялся в концертном зале «Фестивальный» города Сочи 17 сентября. В масштабной программе участвовали заслуженный артист России Леонид Агутин и австралийская джазовая певица Fantine.

«Гала-концерт по случаю закрытия фестиваля начался с выступления Игоря Бутмана, Fantine и Московского джазового оркестра. Коллектив исполнил новую программу, посвященную Нине Симон и избранные хиты авторства Игоря Бутмана. Во втором отделении выступил Леонид Агутин со своей группой, в составе которой одни из сильнейших джазовых музыкантов страны», - прокомментировали организаторы.

Зрителям «Фестивального» представили новую совместную программу Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и певицы Fantine. Девушка родом из Австралии является талантливым автором и исполнителем песен. Примечательно, что в 2020 году Фатине становилась участницей девятого сезона популярного телепроекта «Голос».

Фестиваль посетили около 15 тысяч зрителей Фото: sochijazz.com

Главной звездой второй части гала-концерта стал Леонид Агутин. Музыкант исполнил хиты «Мир зеленого цвета», «Как не думать о тебе», «На сиреневой Луне», «Остров» в стиле латинского джаза.

Свою историю фестиваль начал в 2010 году. С того момента Sochi Jazz Festival посетили более 80 тысяч зрителей. Фестиваль несколько лет подряд попадает в топ-10 лучших джазовых событий страны, сюда съезжаются лучшие музыканты направления со всего мира. Джазовый фестиваль Игоря Бутмана стал одним из самых весомых событий в культурной жизни страны. В этом году праздник джаза впервые продлился целую неделю, с 11 по 17 сентября.

«Сочи ждет неделя премьер, ярчайших живых выступлений, творческих встреч, мастер-классов и джем-сейшнов. Хэдлайнерами Sochi Jazz Festival 2023 станут Леонид Агутин, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Сергей Жилин, Fantine, Олег Аккуратов и другие выдающиеся артисты», - анонсировала пресс-служба Sochi Jazz Festival.

Праздник джаза продлился целую неделю - с 11 по 17 сентября Фото: sochijazz.com

Яркому событию было суждено сбыться. Недельный праздник джаза посетили, по сообщению организаторов, около 15 тысяч зрителей.

«Самой главной удачей фестиваля были полные залы и счастливые зрители, в соцсетях очень много положительных комментариев пишут о выступлениях различных коллективов, отечественных: Сергее Жилине, Олеге Аккуратове и наших гостях из Турции - Серхане Эрколе и его проекте «Мелтинг пот», Hot Havana Orchestra - кубинском ансамбле, который показал все прелести и традиции кубинского джаза», - поделился Игорь Бутман.

Помимо выступлений, в программе фестиваля были образовательные мастер-классы и лекции об искусстве. Их провели известные музыканты.