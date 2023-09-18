Роман Костомаров поиграл в футбол на протезах в Сочи

Роман Костомаров Фото: соцсети

Роман Костомаров опубликовал в соцсетях видео, на котором проводит разминку с футбольным мячом. На радость поклонникам фигурист показал ловкое владение мячом, тренируясь при этом на протезах. Роман уверенно набивал мяч, после чего отдал пас другим.

«Разминка перед шоу», - подписал свой новый ролик Костомаров.

Речь идет о ледовом шоу «Письма любви» Ильи Авербуха. Каждый номер представления – отдельный рассказ о любви, о важном. Зрителей погружают в разные эпохи и места, открывают им чувства и переживания, дарят эмоции.

Участниками программы стали прославленные фигуристы, чемпионы разных лет - Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, а также действующие спортсмены - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие. Все номера сопровождали вокалисты Евгения Рябцева и Руслана Ивакин.

Видео с подготовкой Романа Костомарова к участию в ледовом шоу просто разорвало соцсети. Подписчики не скупились на восхищенные комментарии.

«Восхищаюсь вашей силой духа!», «Вот это да! Неужели это возможно, Роман?», «Вы крутой!», «Вы мой герой», «Отлично, Молодец! Все удары в точку», - пишут на его личной страничке.

Такие комментарии появляются не на пустом месте: Роман много времени проводит в спортзале и пытается вернуться к привычной жизни.

«Люди, которые ноют по мелочам о неудачах в жизни, посмотрите на Романа. Это человечище с несгибаемой силой воли и сильнейшим духом!» - комментирует один из поклонников фигуриста.

Напомним, Костомаров попал в больницу с пневмонией. Стало известно, что спортсмен находится в тяжелом состоянии и пребывает в медикаментозной коме. Спустя время Роману из-за сепсиса ампутировали обе стопы, а затем операциям подверглись и кисти рук. В больнице фигурист провел 175 дней.