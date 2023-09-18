Пятнадцатая неделя лета. В Краснодарском крае до конца рабочей недели будет жарко, как в июле

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится дольше, чем обычно. Фото: Олег УМАРОВ

Лето, похоже, не спешит прощаться с Краснодарском краем. В середине сентября в регионе также тепло, как и в летние месяцы. Солнце обжигает не так сильно, но погреться и даже позагорать еще можно. К тому же загар сейчас самый безопасный. Ультрафиолетовый индекс снизился, а значит, время, когда можно не прятаться от обжигающих лучей, сократилось.

- Сейчас показатель достиг 3-4 единиц, а мы помним, что в июне, июле и августе он был на уровне 7-8. Это хорошо для загара, теперь уходить на отдых можно с 12 до 13 часов, а в остальное время загорать без вреда для здоровья, - рассказал «КП»-Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отмечают синоптики, на побережье – в Сочи, Анапе, Геленджике – продолжается бархатный сезон. Море еще теплое, температура воздуха комфортная, а сильных осадков в ближайшие дни не предвидится. Их сдержат восточные массы из Средней Азии.

- Море в этом году накопило достаточно солнечной энергии на деятельном слое. Оно будет еще долго теплым, примерно до первой декады октября, а возможно и дольше. Его температура будет до +21 градусов. Сейчас же Черное море у берегов Геленджика, Сочи и Анапы прогрелось до +24 градусов. Это вполне комфортно для купания, - отметил синоптик.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +27 градусов, в горах холоднее – до +18. Умеренно сильный ветер будет наблюдаться в Новороссийске.

КОНКРЕТНО

В Краснодаре небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем и вечером временами порывы 12-14 м/с. Температура днем +25…+27 градусов.

В Краснодарском крае 19 и 20 сентября

Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, местами в восточной половине края +3…+8 градусов, днем +22…+27 градусов, в горах ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 24 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.