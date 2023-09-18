Шесть девушек из Краснодарского края претендуют на титул «Мисс Офис – 2023»

Голосование проводится на официальном сайте конкурса Фото: оргкомитет международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Шесть девушек из Краснодарского края участвуют в конкурсе «Мисс Офис – 2023». Жительницы Краснодара и Сочи прошли в полуфинал. Теперь красавицы претендуют на выход в финал. На заключительном этапе участницы поборются за главный приз - три миллиона рублей и почетный титул «Мисс Офис»

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» проводится ежегодно. Участницами испытания становятся офисные сотрудницы России и зарубежья.

«Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины», – отмечают организаторы.

Интернет-голосование за офисных сотрудниц стартовало 18 сентября. По его итогам выберут финалистов 14-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023».

В этом году Краснодар представляют три сотрудницы местных компаний. В их числе – Юлия Новичкова. Полуфиналистка занимает должность сервис-менеджера компании – разработчика электронного справочника.

Юлия Новичкова

Краевой центр представляет и Анастасия Игловская. Участница конкурса работает ведущим специалистом фонда по поддержке экспортно-ориентированных субъектов МСП.

Анастасия Игловская

Кастинг прошла и Марина Волковинская. Жительница Краснодара занимает должность офис-менеджера в компании по производству металлоконструкций.

Марина Волковинская

Еще три участницы конкурса «Мисс Офис – 2023» представляют Сочи. За звание финалиста борется Софья Олимпиева – помощник гендиректора адлерского рынка.

Софья Олимпиева

Полуфиналисткой стала и Екатерина Шеметова. Девушка работает ведущим специалистом управления закупок горнолыжного курорта.

Екатерина Шеметова

Кастинг прошла и Елена Трифонова. Жительница Сочи занимает должность помощника директора управляющего аэропорта Сочи.

Елена Трифонова

В 2023 году темой конкурса «Мисс Офис» выбрано направление «Любовь и милосердие». Организаторы и участницы поддерживают российские благотворительные фонды. При отборе жюри оргкомитет выбирал неравнодушных девушек, которые организовывают в акции и проекты, поддерживающие нуждающихся, или участвуют в них.

«Полуфиналистки рассказывают о своей благотворительной деятельности в соцсетях с хэштегом #добрыеделасмиссофис, призывая следовать своему примеру», – отметили организаторы.

Голосование за участниц «Мисс Офис – 2023» проводится на официальном сайте конкурса. Сделать выбор все желающие могут до 9 октября включительно. Отмечается, что проголосовать можно один раз в сутки, но сразу за троих участниц полуфинала.

Всего из 128 офисных сотрудниц в финал пройдут 30 участниц. 25 девушек выберут по итогам онлайн-голосования. Еще пять участниц допустит оргкомитет. Имена финалисток опубликуют 10 октября на сайте конкурса.

«Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2023», которое состоится 25 ноября в Москве», – уточнили организаторы.

Для участниц финального шоу подготовят призы от партнеров конкурса. Девушки получат ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы, путешествия и другие подарки.

Финалистки представят себя, компанию, свой город в финале конкурса. А главным призом станут три миллиона рублей, корона «Мисс Офис» и возможность стать лицом рекламной кампании двух крупных российских брендов.