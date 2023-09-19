Отец-педофил довел родную дочь до самоубийства в Сочи

Отец девочки отправлен в тюрьму

Скандальный судебный процесс закрыли от посторонних глаз. Дело в том, что в Сочи осудили 50-летнего мужчину за домогательства собственной дочери. Ему назначили 25 лет тюрьмы.

Все происходило почти три года. В тот момент, как отец начал приставать к дочери, девочке еще не исполнилось 14 лет.

«Следствием и судом установлено, что в период 2017 по 2020 годы подсудимый совершил в отношении своей малолетней дочери насильственные действия сексуального характера», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все три года девочка серьезно переживала приставания со стороны отца. Издевательства травмировали психику ребенка. В какой-то момент школьница не выдержала. Тогда девочка решила покончить с собой. Спасти ее не смогли.

На мужчину завели уголовные дела сразу по нескольким статьям. Его обвиняли в растлении и доведении до самоубийства дочери. Но к этому прибавилось и подозрение в употреблении наркотиков.

«В ходе осмотра жилища фигуранта были обнаружены наркотические средства в значительном размере, которые он хранил в шкафу среди личных вещей», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Мужчину задержали и арестовали на время расследования. В настоящее время подсудимому вынесли приговор. Слушания проходили в закрытом режиме.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с ограничением свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии особого режима», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.