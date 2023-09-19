Самозанятость: чем выгоден налог на профессиональный доход тем, кто работает сам на себя

Фото: Архив "КП"

На Кубани насчитывается свыше 370 тысяч самозанятых, и их количество стабильно растет. Режим «Налог на профессиональный доход», введенный в Краснодарском крае с 1 июля 2020 года, предусматривает возможность легально вести бизнес и получать доход без рисков штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. При этом налоговая ставка для такой категории снижена - она составляет 4% для работающих с физлицами или 6 % – с юридическими лицами.

Если вы тоже хотели бы подрабатывать в свободное время, но не знаете, как правильно организовать дела и финансы, ловите небольшую шпаргалку.

Кто может стать самозанятым

Этот вариант подойдет тем, кто работает сам на себя – и физическим лицам, и индивидуальным предпринимателям, которые ведут регулярную личную трудовую деятельность. Ключевые условия – отсутствие в этой деятельности работодателя и наемных работников (т.е. вы должны работать сами на себя и без привлечения других сотрудников), а также ваш годовой доход как самозанятого не должен превышать 2,4 млн. рублей.

Кроме того, ваша деятельность должна соответствовать перечню видов, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход. Например, подпадают под категорию самозанятых те, кто работают удаленно через онлайн-платформы (так называемый «фриланс»), оказывают косметические услуги на дому, продают продукцию собственного производства, осуществляют пассажиро - и грузоперевозки, сдают квартиру, производят ремонт помещений и другие строительные работы, проводят фото- и видеосъемку на заказ, занимаются организацией мероприятий и праздников, оказывают бухгалтерские и юридические услуги.

Как отмечают на сайте npd.nalog.ru, налог на профессиональный доход можно платить и при других видах деятельности - при соблюдении всех условий, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018.

Фото: Архив "КП"

Что дает статус самозанятого

Во-первых, самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести свой бизнес и получать доход от подработок, не рискуя получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Во-вторых, есть ряд других удобных опций и преимуществ:

- самозанятому не обязательно регистрироваться в качестве ИП, а доход подтверждается справкой из приложения. Не нужно подавать декларацию и отчеты - учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. А еще вы можете не платить страховые взносы - пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке;

- возможность получения налогового вычета. Его сумма - 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. Расчет производится автоматически.

Кроме того, вы сможете совмещать самозанятость с официальной работой. В этом случае трудовой стаж по месту работы не прерывается, а зарплата не учитывается при расчете налога.

Кстати, если вы опасаетесь, что вам, как самозанятому, придется покупать контрольно-кассовую технику (ККТ), то спешим успокоить, чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог», кассовый аппарат не нужен.

Как стать самозанятым

Чтобы использовать специальный налоговый режим, необходимо пройти регистрацию и получить подтверждение. Это можно сделать несколькими способами: в бесплатном мобильном приложении «Мой налог», в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, на Госуслугах, а также в уполномоченных банках. О последнем варианте давайте поговорим подробнее на примере банка РНКБ, входящего в группу ВТБ.

Прежде всего, проверяем, внесен ли банк в список банков, предоставляющих своим клиентам возможность регистрации в качестве самозанятых и уплаты налога на профессиональный доход. Как видим, РНКБ Банк (ПАО) в этом перечне присутствует, а значит, переходим к следующему этапу.

На сайте РНКБ есть специальный раздел «Самозанятые», где собрана справочная информация о налоге на профессиональный доход и инструкция по регистрации. Для начала рекомендуем перейти во вкладку «Общие вопросы», где размещены частые вопросы по самозанятости и ответы на них. Так вы поймете, подходит ли вам особый налоговый режим, и узнаете важные нюансы по его реализации. Если вам все подходит, переходим ко второму этапу – непосредственной регистрации в качестве самозанятого.

Фото: Архив "КП"

Если вы уже являетесь клиентом банка РНКБ, для регистрации вам потребуется сделать лишь три шага: скачать и установить мобильное приложение РНКБ - выбрать пункт «Самозанятый» в разделе «Профиль» в правом верхнем углу главной страницы приложения - Ввести персональные данные и дождаться одобрения.

Если вы являетесь клиентом другого банка, цепочка удлиняется на один шаг – перед установкой мобильного приложения вам необходимо обратиться в ближайшее отделение РНКБ, чтобы оформить и активировать банковскую карту.

После окончания регистрации вы можете спокойно получать доход от своей деятельности, используя особый режим налогообложения и сервисы банка для удобного учета поступлений и налоговой отчетности.

Разные карты – под разные потребности

Вести учет средств, поступивших в рамках деятельности самозанятого, и платить налоги удобнее, если для этих целей оформить отдельную банковскую карту. Конечно, вы можете использовать и один «пластик» для всех целей – приема платежей в рамках самозанятости, получения зарплаты на основной работе, оплаты товаров и услуг, но с отдельной картой гораздо удобнее и практичнее. При этом не обязательно выпускать «пластик» - вы можете бесплатно открыть виртуальную карту РНКБ и привязать ее к сервису «Самозанятый» на этапе регистрации.

Теперь вы сможете предоставлять своим заказчикам номер виртуальной карты, а также с ее помощью формировать чеки на оплату налога. Для личных же зачислений подойдут дебетовые карты РНКБ.

Для снятия средств с виртуальной карты вы сможете бесплатно переводить нужную сумму на дебетовую карту и снимать её в любом удобном банкомате.

Как видим, в регистрации в качестве самозанятого нет ничего сложного. Процесс достаточно быстрый и простой, при этом позволяет вам открыто получать доход с вашего любимого дела.

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