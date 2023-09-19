«Там прям беда». Звезда российского футбола назвал поле хуже, чем в Сочи

Фото: pfcsochi.ru

Футболист «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил состояние поля на стадионе его команды. Нападающий рассказал, что газон и сейчас не готов к проведению игр.

Ранее комиссия Российской премьер-лиги по оценке полей порекомендовала на месяц приостановить проведение футбольных матчей на домашнем стадионе ФК «Сочи». Связано такое решение было с плохим качеством газона на поле.

В связи с этим матч восьмого тура премьер-лиги команды «Сочи» против «Спартака» был перенесен из города-курорта в Москву.

«Считаю, что матч было нужно переносить. Это полезное решение. Поле в Сочи не готово», - поддержал смену места проведения Мелкадзе в интервью «СЭ».

Он также добавил, что видел поля и хуже. «На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда», - сказал футболист.

Между тем, игра «Сочи» и красно-белыми, состоявшаяся в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Георгий Мелкадзе также прокомментировал эту ситуацию:

«По составу мы сильнее тех, кто внизу. Что делать? Руки в ноги, тренироваться - всем», - в беседе с «РБ Спорт» сказал он.

Сочинский футболист высказал свое мнение и о проблемах в футбольном клубе:

«У нас нет такого игрока в команде, который может что-то сказать после матча, напихать. Команда в поисках такого человека. Это одна из проблем, лидер должен быть на поле. А у нас каждый второй тур состав меняется - не один-два человека, а глобально».

На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч «Сочи» проведет 20 сентября против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России.