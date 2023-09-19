Желтые. Синие. Голубые. В горах Сочи расцвели шафраны

Горы Сочи покрылись нежными цветами. Фото: Борис Туниев

Горы Сочи в середине сентября оказываются усыпанными нежнейшими цветами разных оттенков. Это расцветают крокусы или шафраны. Белоснежные, голубые, сиреневые – здесь произрастают четыре вида крокусов. Причем у каждого из них своя территория. И чтобы полюбоваться цветочными полянками, придется подняться до самой горной вершины.

Фото: Борис Туниев

«В национальном парке встречается четыре вида крокусов. Шафран красивый, который растет в составе луговой растительности и в лесах, шафран долинный и шафран Шарояна, произрастающие только на горных лугах, являются самостоятельными видами. Четвертый вид - шафран Суворова. Это нотовид, то есть естественный природный гибрид крокусов долинного и Шарояна», - рассказали в пресс-службе Национального парка Сочи.

Желающим увидеть прекрасные соцветия своими глазами нужно поторопиться. За непродолжительное время – всего два-три дня - растения успевают зацвести и принести плоды, после чего их надземная часть полностью отмирает.

Нежные цветы нельзя срывать. Фото: Борис Туниев

«Несмотря на локальное обилие цветущих шафранов, создающее иллюзорное представление об их многочисленности, самих мест произрастания осталось очень мало, а общая площадь биотопов, находящихся под государственной охраной, не более 2 тыс. га», - отметил Борис Туниев, заместитель директора Сочинского национального парка по науке.

Уже через месяц вместо цветов здесь будет снег. Фото: Борис Туниев

Сразу же стоит предупредить, что букетик из крокусов грозит серьезными пробелами туристам. Шафраны долинный и красивый внесены в Красную книгу России, а шафран Суворова – в Красную книгу Краснодарского края. За их уничтожение последует наказание. И это статья 8.35. КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Сорвал цветок – получил штраф до 5 000 рублей.

Крокусы бывают разных оттенков. Фото: Борис Туниев

«Древний возраст шафранов и суровые условия высокогорья и без того делают их очень уязвимыми. Места обитания крокусов сокращаются из-за расширения курортов, массового туризма и незаконного сбора растений», - рассказали в нацпарке.

Фото: Борис Туниев

Поэтому, чтобы сохранить эти растения, требуется соблюдать правила посещения природных территорий. Лучше передвигаться только по тропам и не срывать цветы.