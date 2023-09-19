Военкомат Анапы объявил в розыск тиктокера Даню Милохина

Даня Милохин. Фото: Даниил ОПАРИН

Даня Милохин сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, но это не спасло 21-летнего парня от внимания российских властей. Беглого российского тиктотера объявили в розыск. Пока только разыскивают молодого человека по запросу военкомата.

«По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. У Милохина регистрация в Москве, но, по нашим данным, там он на учет не встал», - заявил собеседник "КП" - Кубань".

Юноша стоит на воинском учете в Анапе, потому что здесь проживают его приемные родители. Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал KP.RU, что ни он, ни его супруга, не знают, в какой именно стране сейчас проживает блогер. Но он сомневается в его пригодности к воинской службе.

«Мы когда комиссию проходили - у него зрение было минус 6,5 (при близорукости от минус 6 до минус 12 диоптрий присваивается категория В, ограниченно годен к военной службе – примечание). Даня с детского дома в очках, а потом стал линзы надевать, операцию он не делал», - уточнил мужчина.

Впрочем, в анапском военкомате объяснили, что молодым людям призывного возраста все равно необходимо регулярно наведываться к ним. Даже имея проблемы со здоровьем. Эти данные отмечают врачи и вносят пометки в личные дела потенциальных призывников.

«На учете в военкомате Анапы Милохин стоит с 2017 года. С тех пор он ни разу не появлялся у нас», - рассказали kp.ru в военкомате города. – «Конечно, мы объявили его в розыск. Даже если у него плохое зрение, отмечаться у нас все же положено».

По мнению главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, Милохин должен обязательно пополнить ряды Российской Армии. Эту идею общественный деятель высказала 11 сентября, когда стало известно о возвращении парня в Россию.

«Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», - высказала свою точку зрения Екатерина Мизулина.

Уже на следующий день Даня спешно купил авиабилеты и улетел из Москвы в Дубай.