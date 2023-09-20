Минус две опухоли за одну операцию. Врачи применили инновации, чтобы вылечить пациента на Кубани

Операция прошла успешно Фото: Краевая клиническая больница №2

Кубанские врачи проводят уникальные операции и применяют при хирургических вмешательствах инновационные методы. В очередной раз пациенту помогли специалисты Краевой клинической больницы №2.

Врачам предстояло удалить сразу две опухоли. Операцию совместно проводили хирурги и урологи медучреждения – врач-хирург Карен Антинян и врач-уролог Григорий Замулин.

«Сначала они лапароскопическим способом удалили правую почку, а после начали проведение панкреатодуоденальной резекции», – рассказали в пресс-службе ККБ №2.

Как отмечают специалисты, это инновационная операция, которую проводят при раке головки поджелудочной железы. Опухоли в этом месте считаются крайне тяжелыми. Эффективным методом лечения остается операция.

Отмечается, что первую половину процедуры врачи выполнили малоинвазивно – без серьезного травмирования тканей. Из-за анатомических особенностей операцию завершили открытым способом.

Совсем недавно подобную операцию впервые провели в Краевой клинической больнице №2. Теперь же врачи проводят такие сложные хирургические вмешательства на постоянной основе.

«Мы гордимся нашими специалистами, которые не только внедряют инновационные методики, но и достигают высоких результатов в лечении наших пациентов», – отметили в ККБ №2.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что хирурги Краевой клинической больницы №2 первыми на юге страны удалили щитовидную железу без разреза шеи. Это позволило пациенту восстанавливаться быстрее. А на открытых участках тела не остались рубцы после хирургического вмешательства. Кроме того, при такой операции нет риска повредить сосуды и нервные волокна.

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