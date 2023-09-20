Из Сочи в Крым запустят дополнительный поезд

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Осенью поезда между Крымом и Сочи начнут курсировать ежедневно. Между Адлером и Симферополем назначен ещё один состав, он станет дополнением к уже действующим поездам.

«Ежедневное сообщение с Краснодарским краем - это то, что нам крайне необходимо, исходя из запросов туристов. Благодаря расширению возможностей перевозчика сообщение между регионами станет более доступным», - рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Поезд будет удобен и пассажирам, которые прилетают в Сочи на самолёте, а далее планируют продолжить путешествие до Крымского полуострова.

Первый рейс дополнительного поезда отправится из Симферополя 3 октября, из Адлера - 4 октября. В его состав вошли как купейные, так и плацкартные вагоны.

В министерстве курортов и туризма республики Крым уточнили, что время прибытия и отправления поезда будет отличаться в зависимости от даты рейса.

В сентябре традиционно большой спрос на поездки поездами. Для удовлетворения потребностей пассажиров было назначено более тысячи дополнительных составов. Из них порядка 600 связывают города России с курортами Черноморского побережья. Самыми популярными среди южных городов являются Адлер, куда назначено 220 дополнительных поездов, Анапа, куда добавили 170 составов и Новороссийск - еще 140 поездов.

Напомним, что для удобства маломобильных пассажиров на железнодорожных станциях осуществляется помощь сотрудников Центра содействия мобильности. Воспользоваться ею можно абсолютно бесплатно, предварительно оставив заявку на сайте.

Кроме того, с конца 2018 года РЖД предоставляет услугу по перевозке питомцев без сопровождения хозяев. В этом году в Сочи владельцы уже отправили своих собак, кошек, попугаев, морских свинок и даже рыбок.