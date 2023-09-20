Обстановка на Крымском мосту 20 сентября 2023: километровая пробка образовалась со стороны Краснодарского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон близится к завершению. Но поток туристов на побережье Черного моря только увеличивается. В среду, 20 сентября, небольшая пробка образовалась на подъезде Крымскому мосту. Она растянулась на 1,2 километра.

При этом отсутствовали заторы со стороны Крыма. Они не возникали уже почти сутки – с полудня 19 сентября. Об этом сообщает оперштаб путепровода.

По прогнозам синоптиков, бархатный сезон на юге России продлится минимум до конца месяца. Резкое похолодание, которое пришло на Кубань в начале сентября, уже сменилось потепление. Не изменилась и температура воды в Черном море. Она замерла на отметке в 24 градуса.

Ожидается, что в ближайшие дни на юге России потеплеет еще на пару градусов. А температурные значения на четыре-пять делений превысят климатическую норму. Но легкий дискомфорт туристам создаст ветер. Его порывы будут достигать до 10-12 м/с.