В Сочи сравнялись температура воздуха и морской воды

На Кубани продолжается бархатный сезон. Фото: Олег УМАРОВ

На Черноморском побережье продолжается бархатный сезон. Сотни туристов съезжаются на курорты Краснодарского края, чтобы поплавать в чистейшем море и позагорать на порядком опустевших пляжах.

К счастью, в 2023 году погода благоволит отличному осеннему отдыху. Весь сентябрь на Кубани царствует теплая и сухая погода, которая не собирается покидать солнечный край еще, как минимум, неделю.

«Территория Кубани останется под влиянием периферии антициклона. В такой ситуации в регионе задержится относительно малооблачная и сухая погода. И несмотря на порывистый ветер температурные показатели продолжат повышаться», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

20 сентября на Кубани воздух прогрелся от +24 до +29 градусов. В горах температура остановилась на +22 градусов, а на Черноморском побережье термометры поднялись до +30 градусов.

Благодаря теплой солнечной погоде не спешит остывать и море. В 9:00 23 сентября температура воды у берегов Сочи составила +25 градусов. А всего на градус прохладнее оказалось в Туапсе.

«В Геленджике температура Черного моря — +23 градусов. В Анапе и Новороссийске +22 градуса», - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Несмотря на то, что в Анапе температура моря опустилась до достаточно прохладных значений, на побережье все еще много туристов. Многие отдыхающие приезжают на курорт чтобы покупаться в чистейшем море, которое в это время года не загрязнено камкой и посмотреть на дельфинов, которые в этой части Черного моря плавают очень близко к берегу.

К сожалению, Азовское море остыло намного быстрее Черного. В Темюке температура воды составляет +18 градусов. В Приморско-Ахтарске — +19, а в Ейске — +21.

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