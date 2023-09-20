Преступление ради экономии. На главу поселения на Кубани завели дело о служебном подлоге

Евгений Сохно. Фото: сайт администрации Атаманского сельского поселения

Бывший глава Атаманского сельского поселения в Павловском районе Кубани обвиняется в служебном подлоге. Вместе с директором местного МУПа, они решили сэкономить бюджет и не выполнить решение суда.

Оно предписывало им огородить водяную скважину, как стратегический объект. Чтобы посторонние не могли попасть ближе к колодцу.

Забор вокруг скважины должны били установить работники «ЖКХ Атаманского сельского поселения». В сентябре 2020 года 39-летний глава Атаманского Евгений Сохно был обязан исполнить решение суда, но тратить на это деньги из бюджета очень не хотел.

Цена вопроса - более 700 тысяч рублей.

Тогда они договорились с директором МУПа, что напечатают и липовый договор, и акты выполненных работ, которых по сути не было.

Так и сделали.

Более того, чтобы прекратить исполнительное производство, которое уже было начато в службе судебных приставов, отнесли бумаги в отдел.

Больше никто не наседал на главу, чтобы он огородил скважину. Но недолго. Когда выяснилось, что никаких работ не было, в администрацию пришли следователи.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Евгения Сохно разжаловали с должности главы решением депутатов. Теперь он ждет суда под подпиской о невыезде.