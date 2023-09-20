Галицкий сказал: «Жизнь одна». Откровения игрока ФК «Краснодар»

Эдуард Сперцян, фото пресс-службы ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – звезда футбольного клуба «Краснодар» и российской премьер-лиге. Уже второй год за парнем охотятся скауты европейских клубов. Летом его ждали в Нидерландах – в «Аяксе». Но трансфер сорвался – хавбек сборной Армении остался в Краснодаре. Он сыграл свадьбу в родном Пятигорске и дал интервью Youtube-каналу «Nobel».

Эдуард Сперцян вспомнил звонок Сергея Галицкого. Он раздался после матча с «Оренбургом» в 17-м туре чемпионата России сезона-2022/23. «Краснодар» проиграл (1:5), а хавбек не забил со штрафного

«Разговор длился 3 минут. Он сказал: «Знаешь, почему ты больше не забьешь со штрафного? Потому что ты перестал их тренировать». Поругал меня и сбросил», – признался футболист. И уточнил, что тренировать штрафные удары ему запретили тренеры. Чтобы минимизировать нагрузки после травмы.

Летом Сперцяном интересовался «Аякс». Голландцы даже сделали предложение «быкам». Но стороны не пришли к соглашению. По данным инсайдера Ивана Карпова, «быки» хотели 15 млн, но «Аякс» предлагал на 3 меньше.

«Я не хочу сбежать из «Краснодара», поругаться. Я хочу только здесь быть, но хочется попробовать в Европе, пока есть шанс. Уверен в своих силах. Думаю, что могу добиться большего», – признался игрок.

Эдуард Сперцян считается любимым игроком Сергея Галицкого. Именно президент «Краснодара» настоял на сохранении парня в академии. Из-за низкого роста хавбека перевели во вторую команду в своем возрасте. Но бизнесмен приказал не трогать парня и ждать – пока подрастет. И не прогадал. За лето футболист стал выше сверстников.

«Конечно, я чувствую его теплое отношение ко мне. Когда он говорит, это мотивирует. Например, было интервью в «Коммент.Шоу». Я на следующий день в игре «Сочи» забил на 3-й минуте. Это был один из лучших моих матчей и первый на стадионе «Краснодара», – объяснил парень.

Сейчас Эдуард Сперцян – звезда «быков» и сборной Армении. Уже второй год стадион «Краснодара» обивают скауты европейских клубов. Но уезжать в другой чемпионат парень не спешит. Хотя знает, что Галицкий его поддержит.

«Я с ним разговаривал уже на эту тему. Он сказал, что жизнь одна, и он не может стоять и мешать — если я посчитаю так. Если я сильно буду хотеть, то он отпустит меня», – заключил футболист.