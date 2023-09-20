Судно, перевозившее зерно на Кубань, столкнулось с теплоходом в Дону

Судна столкнулись в реке Дон

ЧП с двумя теплоходами произошло в Ростовской области. В реке столкнулись два судна. Одно перевозило зерно в Краснодарский край, другое – шло с оборудованием в Казахстан. Проводится проверка нарушения правил безопасности движения водного транспорта.

«Теплоходы столкнулись на Сухо-Донецком перекате. Предварительно, капитаны теплоходов не увидели друг друга из-за густого тумана и не смогли разойтись», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Фотто: zmsutskr

Известно, что пострадал корпус судна «Волго-Дон 225», который шел из Ульяновской области. Второй теплоход осматривается. При столкновении никто из членов экипажей не пострадал. Также не произошло и разлива топлива.

Оба капитана были трезвые. Следователи устанавливаю обстоятельства навала теплоходов. «Проводится доследственная проверка. Ранним утром 19 сентября в реке Дон произошел навал левым бортом теплохода «Волго-Дон 225» на левый борт теплохода «Астрол-5», в результате чего оба судна получили механические повреждения. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов нет. Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», - прокомментировали в Западном МСУТ СК России.