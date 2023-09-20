220 вольт ужаса. Владелицу гостиницы на Кубани осудят за смерть 2-летней девочки от удара током

Провод лежал в траве

Страшная трагедия произошла 23 июля в станице Новомышастовской Красоармейского района Кубани. Семья с двухлетним ребенком приехала провести выходные на базе отдыха. Для счастливого времяпрепровождения здесь есть все: бассейн, детская площадка, мангалы, а главное - травка, которая жителям мегаполиса в диковинку.

На этой травке резвилась детвора. Среди них - 2-летняя гостья. В какой-то момент ребенок просто упал замертво.

«Вечером того же дня девочка выбежала из бассейна на газон, где наступила на электрические провода под напряжением 220 вольт с поврежденной изоляцией и получила электротравму. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако малолетняя скончалась на месте происшествия в результате поражения техническим электричеством», - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Начались проверки, которые только подтвердили догадки правоохранителей: провод лежал на газоне без изоляции. Любого, кто попал бы в зону поражения электрического тока, ждала та же участь, что и ребенка.

«Завершено расследование уголовное дела в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ)», - уточнили в ведомстве.

Впрочем, женщина полностьюпризнала свою вину. Теперь ее ждет суд.