По дороге в Краснодарский край Ксения Бородина впервые показала возлюбленного

В отражении видно спутника Бородиной Фото из социальных сетей звезды

Популярная ведущая и блогер Ксения Бородина случайно «засветила» своего бойфренда. В своих социальных сетях Ксения выложила снимок, на котором можно было разглядеть новую пассию телеведущей. Мужчину в серой толстовке и черной куртке разглядели в отражении на приборной панели автомобиля. Однако Бородина поспешила удалить данный ролик из своего блога буквально через пару минут.

Звезда рассказала, что они едут в Краснодарский край, а дальняя дорога займет 13 часов. Бородина поделилась с поклонниками подробностями поездки: показала, какие покупки совершает в пути, чем питается, как разминается на заправках и какие подкасты слушает.

«Ох.. мы еще едем… силы нас покидают уже, еще 2 часа», - подписала публикацию Бородина

Куда именно направлялась пара, и что станет главной точкой их путешествия, пока неясно. Известно лишь, что звезда побывала в Краснодаре. Там, как сообщила подписчикам Бородина, ее ждут раки.

Напомним, что телеведущая не так давно пережила развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Их брак продлился 6 лет. Бородина активно демонстрировала их семейную идиллию, не стесняясь выкладывать подробности личной жизни в сети. В отличие от предыдущих отношений, фотографии и видео с ее новым бородатым спутником ранее не афишировались.

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