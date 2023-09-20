Ксению Бородину впечатлил Японский сад в Краснодаре

Телеведущая фотографировалась в разных локациях парка. Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Бородина на выходных приехала в Краснодар и впервые побывала в Японском саду - одной из главных достопримечательностей города. Ксению впечатлило все, начиная с входной группы на территорию райского уголка.

«Боже, какая красота! Мы идем в потрясающий парк! Просто посмотрите, какие деревья красивые. Сейчас вам покажу «Японский сад». В день его могут посетить только 200 человек, и вот нам сегодня посчастливилось сюда попасть», - поделилась звезда со своими подписчиками в соцсетях.

По парку Бородина прогуливалась вместе со своими дочками – 14-летней Марусей и 7-летней Теоной. Звезда вместе с девочками фотографировалась в разных локациях, а также посетила местный ресторан.

Судя по видео в социальных сетях, Ксения осталась очень довольна прогулкой. Блогера впечатлили масштабы парка и восхитили растения.

«Бонсайчики мои любимые», - восторгалась знаменитость в одном из роликов.

Японский сад открыли весной 2023 года в парке «Краснодар». Его посещение разрешено по QR-кодам, которые можно получить в инфоматах, которые располагаются у входа. Очереди из желающих прогуляться в относительно новой зоне парка не исчезают до сих пор.

Те, кому уже удалось посетить территорию сада, признаются, что дожидались получение кода не зря. Посмотреть действительно есть на что: площадь Японского сада составляет 7,5 гектаров, протяженность пешеходных троп - 3591 метр. Здесь было высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 цветов. Кроме того, на территории есть водоемы, арт-объекты, чайный домик и ресторан.

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