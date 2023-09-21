Ситуация крайне критическая: Эколог объяснил, почему Кипарисовое озеро в Сукко находится на грани исчезновения

Пересохшее Кипарисовое озеро. Фото: t.me/MoreOz

Продолжительная жара и небольшое количество осадков в августе и сентябре принесли на территорию Кубани сильную засуху. Из-за этого в крае постоянно загораются леса, а под Анапой может исчезнуть единственное в России Кипарисовое озеро.

На данный момент редкие деревья стоят полностью без воды. Земля под ними высохла, как и ручей, который раньше тек прямо вдоль корней.

«Кипарисы внесены в реестр памятников природы как ботанический памятник искусственного происхождения. Это редкое явление. Они растут в Сукко и на реке Вуланке в Архипо-Осиповке. Больше таких рощиц у нас нет», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Кипарисы — очень теплолюбивые и влаголюбивые деревья. Именно поэтому они были посажены только на Черноморском побережье. Если засуха продлится слишком долго, кипарисы умрут.

«Сейчас вопрос заключается в том, смогут ли кипарисы дожить до предстоящих дождей и в каком состоянии они будут. То есть осенью деревья готовятся к зиме. Если все предыдущее время они растут, тратят время на это, то во второй половине августа и осенью они запасают питание на будущие холода», - уточнил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Если будет мало воды, питательные вещества будут накапливаться в стволе и осевых корнях слабо. Их может быть недостаточно.

«Может так случиться, что деревья доживут до весны, а потом резко высохнут, хотя воды будет достаточно. Это как раз связано с нехваткой влаги осенью», - пояснил Вениамин Голубитченко.