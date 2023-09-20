В нацпарке Сочи поймали браконьеров с 14 перепелками

Изъятое у охотников оружие. Фото: t.me/npsochi_official

Национальный парк Сочи – территория, где царят особые требования. Здесь нельзя практически ничего, что может нарушить уникальную экосистему. Туристов просят не сворачивать с троп, чтобы не затоптать краснокнижные растения. Запрещено приводить сюда домашних животных, брать с собой спички или средства для розжига. И уж тем более под строжайшим запретом пронос на территорию нацпарка оружия. Тем не менее находятся нарушители, которых не пугают ни запреты, ни отвесность за их игнорирование.

«В ночь на среду в охранной зоне Сочинского национального парка было произведено задержание группы нарушителей, которые занимались незаконным ловом перепелов. Задержание было проведено в результате совместного рейда отдела по охране животного мира национального парка, оперативной группы Кавказского заповедника и сотрудников полиции», - рассказали в пресс-службе Кавказского национального заповедника.

В арсенале нарушителей нашли ружья, тепловизоры, электронные манки, чтобы подманить птицу, и сачки. А главное, у задержанных было изъято 14 перепелок, которых поймали браконьеры и поместили в специальные силки.

«В ходе рейда удалось задержать пятерых мужчин, двое нарушителей скрылись с места ловли. На данный момент задержанные охотники переданы в правоохранительные органы для продолжения следственных мероприятий», - уточнили госинспекторы нацпарка.

Пойманных охотниками перепелок выпустили на рассвете. Птицы не получили травмы и сразу улетели.

«Это задержание - яркий пример успешного сотрудничества между природоохранными организациями и правоохранительными органами в борьбе с браконьерством», - рассказал и.о. директора Сочинского нацпарка Сергей Шевелев. – «Данные оперативные мероприятия будут продолжены на особо охраняемой природной территории, чтобы обеспечить безопасность животный мир Сочинского национального парка. Отмечу, что рейды по пресечению нарушений на территории нацпарка проводятся ежедневно, госинспекторы нацпарка, заповедника, сотрудники полиции в круглосуточном режиме несут службу. И она приносит хорошие результаты».

В отношении охотников заведено уголовное дело по статье «незаконная охота». Также правоохранители разыскивают сбежавших браконьеров. Мужчины могут лишиться свободы сроком до пяти лет. А также выплатят крупный штраф.