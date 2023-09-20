Дочь Константина Эрнста едва спасли от смерти

Александра Эрнст. Фото: соцсети.

Мало кто знает, что у главы «Первого канала» помимо трех детей от актрисы Софии Заики есть старшая дочь Александра от искусствоведа Анны Силюнас. Наследница уже давно переехала из России в США. Сначала с мамой в Испанию, затем В Нью-Йорк, где 28-летняя девушка получила образование в институте искусства, дизайна и архитектуры.

Саша охотно делится в соцсетях моментами своей жизни. Она выпускает линию одежды, работает креативным продюсером и проводит собственные фотовыставки. Яркостью и талантом явно пошла в отца. Но недавно творческий контент соцсетей старшей дочери Константина Эрнста разбавил далеко не веселый повод. Молодая женщина заболела болезнью Лайма, сообщает KP.RU.

Девушка попала в больницу с жалобами на жар. Фото: соцсети.

«Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка… Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями…», - цитирует KP.RU Александру.

В клинике она провела несколько месяцев. фото: соцсети.

Это очень серьезный недуг. Инфекционное заболевание вызывают бактерии, которые переносят иксодовые клещи. У заразившихся боррелиозом людей поднимается температура, развиваются озноб и мигрень. Болезнь Лайма не щадит никакие органы больного. Она тяжело поддается лечению, и способна за короткое время превратить здорового человека в инвалида. Александра все лето сражалась за свою жизнь и здоровье. Сейчас старшая наследница Эрнста идет на поправку.