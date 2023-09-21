Волшебный спектакль, праздник народной еды и рок-концерт. Что посетить на Кубани в выходные

Отведайте деликатесные блюда во время праздника еды в станице Азовской. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алиса в стране чудес

В субботу в краснодарском ДК железнодорожников пройдет иллюзионный спектакль для детей. В основе шоу лежат невероятные фокусы. Они смогут завоевать внимание самых маленьких зрителей с первых секунд представления.

«В один прекрасный вечер девочка Алиса сталкивается с волшебным зеркалом и попадает в волшебный мир! Там она знакомится с Чеширским котом, который познакомит ее с волшебным миром! Им предстоит пройти огонь и воду, причем как в прямом, так и в переносном смысле», - сообщили создатели представления.

Уточняется, что во время шоу зрители смогут познакомиться с большим количеством сказочных персонажей. При этом спектакль пройдет без животных.

Рок-концерт с симфоническим оркестром

В Филармонии имени Пономаренко пройдет рок-концерт в сопровождении симфонического оркестра. Вы сможете услышать любимые хиты супергруппы Depeche Mode в исполнении лучшего трибьют-проекта Depeche Boat.

«Мы специально подготовили это шоу, чтобы играть лучшие хиты Depeche Mode, потому что это великая музыка. Она изменила наш мир. Мы исполняем эти песни максимально близко к оригиналу — в знак уважения к великим музыкантам и всему, что они сделали для мирового электророка», - рассказали артисты.

При этом музыканты скопировали даже внешний вид легенд. В их образах присутствуют классические пиджаки и аксессуары, что помогает полностью окунуться в атмосферу старого рока.

Вместе с Depeche Boat выступит государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии. Дирижировать концертом будет заслуженный артист Кубани Вадим Кузьминский.

Праздник народной еды

В Северском районе Кубани пройдет гастрономический фестиваль «Веселые шкварки». Праздник народной еды состоится в станице Азовской 23 — 24 сентября.

«На нашем мероприятие будет множество ярких участников-кулинаров, готовящих на огне и углях, таких как Драган Талиян и Александр Школяров. Они приготовят различные деликатесы разных этносов и культур, традиций», - поделились организаторы фестиваля.

В празднике народной еды также будут участвовать фермеры, производители копченостей, сыроделы, пивовары и овощеводы, травники и кондитеры.

Кроме того, запланированы национальные и авторские угощения от местных производителей и гостей из других регионов. Для гостей будет играть веселая музыка. Также организуют танцы, ярмарку и мастер-классы, тематические фотозоны, интерактивные игры, конкурсы и народные забавы, выступления кубанских и адыгских фольклорных коллективов.