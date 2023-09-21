Сочинский «Конь в пальто» признан одним из самых веселых памятников России

Фото: culttourism.ru

«Конь в пальто» вошел в десятку самых веселых памятников России по версии экспертов сервиса путешествий tutu. Достопримечательность находится на улице Театральной в Сочи.

Персонажа из поговорки увековечили на курорте в 2007 году, автор необычной статуи - местный скульптор Акоп Халафян. Памятник действительно выглядит забавно и веселит не только туристов, но и просто прохожих.

Памятник, расположенный в центре Сочи, представляет собой металлического коня из водопроводной трубы большого диаметра. Конь сидит на стуле, вальяжно закинув ногу на ногу, передними копытами он держит бокал, а в зубах у него трубка. При этом конь, конечно же, одет. Во что? – Правильно, в пальто! Дополняет образ персонажа шляпа на его голове.

В списке популярного сервиса путешествий оказались также комар – хранитель Сибири в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа; пермский «Пермяк - соленые уши»; памятник самоизоляции, установленный в Санкт-Петербурге в ее активный период в 2020 году; эчпочмак в Казани; клизма, которую несут маленькие ангелы в Ставропольском крае; компьютерная клавиатура в центре Екатеринбурга; огурец на вилке из Старого Оскола; клубника в Байкальске; сисадмин из деревни Колюпаново Калужской области.

Кстати, весит он более 80 килограмм. Кто? – Конь в пальто!

А вы знаете, откуда пошло такое забавное выражение? По одной из версий это случилось еще во времена царской России, когда основным средством передвижения были конные экипажи. Именно тогда в сильные морозы на лошадей, ожидающих пассажиров, накидывали человеческую одежду, в том числе и пальто.