Масштаб под стать царям: В Анапе заложат Императорский парк Русского географического общества

В Анапе создадут Императорский парк. Фото: пресс-служба администрации Анапы

На карте Анапы появится новая точка притяжения, которая обещает стать местом для прогулок и проведения фестивалей. Русское географическое общество заложит Императорский парк на 30 гектарах между улицами Ленина и Адмирала Пустошкина в городе-курорте. Он протянется от Супсехского шоссе до береговой линии.

Площадки для детей. Фото: пресс-служба администрации Анапы

- Уникальный проект образует единый ансамбль с существующими и планируемыми общественными городскими пространствами: новой набережной протяженностью 1,5 км, Дворцом бракосочетания, Крещенским парком и Ореховой рощей, - рассказали в пресс-службе РГО.

В парке можно гулять всей семьей. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Новый проект будет нести образовательную и просветительскую функцию. Здесь планируется проведение различных фестивалей, выставок и лекций о географии, истории и природе юга России и Анапы.

В амфитеатре будут показывать фильмы и проводить лекции. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Также в Императорском парке установят монументы Николаю I и путешественникам-первооткрывателям, построят храм Николая Чудотворца, создадут спортивные и детские площадки, большой и малый амфитеатры, развитую сеть пешеходных и велодорожек, большую смотровую площадку с видом на живописный берег.

22 сентября состоится закладка Императорского камня. В торжественной церемонии открытия примет участие почетный президент Русского географического общества, обладатель Нобелевской премии академик Владимир Котляков.