Агата Муцениеце станцевала в бикини на балконе в Сочи

Актриса поделилась откровенным видео. Фото: Борис КУДРЯВОВ

34-летняя актриса продемонстрировала свое тело на провокационном видео из сочинского отеля. Звезда станцевала откровенный танец на балконе своего номера.

«Кажется, такое утро достойно рилса, ну а что? Эмили Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски», - подписала Агата выложенный в соцсетях ролик.

На видео девушка соблазнительно танцует под энергичную музыку. При этом из одежды на звезде сериалов и кино только яркий купальник. На кадрах актриса сначала стоит спиной к камере, акцентируя внимание зрителей на одной из выдающихся частей ее тела. Затем девушка поворачивается к объективу лицом и демонстрирует еще и свой плоский животик.

Подписчики Муцениеце бурно отреагировали на пост актрисы. Поклонники засыпали ее восхищенными комментариями: «Огонь!», «Богиня», «Фигура, конечно, прекрасная, спору нет», «После двух родов, фигура класс, пусть бывший пожалеет, что такую красотку потерял».

Однако были и те, кто осудил знаменитость за столь откровенные кадры: «Фигура хорошая, но подумала бы о детях, когда их начнут троллить в школе», «Уже не знают чем внимание привлечь», «Ну не может уверенный в себе, любящий себя, любимый кем-то человек танцевать полуголым перед камерой».

Агата регулярно качает пресс и приседает, бегает и занимается спортом, чтобы сохранить свою фигуру. Актриса регулярно делится со своими подписчиками отчетами о тренировках. Кроме того, девушка следит за своим питанием и полностью отказалась от алкоголя с 1 января, решив, что ей нужен год трезвости.

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