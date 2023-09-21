Летняя жара. На курортах Краснодарского края в выходные воздух прогреется до +28 градусов

На Кубани в выходные будет теплая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На курортах Краснодарского края в самом разгаре бархатный сезон. В Сочи, Анапе и Геленджике жара.

- В Краснодарском крае в выходные будет малооблачная погода. Температура воздуха поднимется на два, три градуса выше нормы и будет находиться в приделах 25 — 30 градусов днем и около 15 градусов ночью. Это летние температуры, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Черноморском побережье 23, 24 сентября температура будет держаться в пределах 24 — 28 градусов. А температура воды не успеет опуститься ниже +23 градусов.

- У берегов Анапы и Новороссийска Черное море прогрелось до +23 градусов. В Туапсе и Геленджике термометры показывают +24 градусов, а в Сочи — +25 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Именно при таких показателях температуры воды и воздуха можно говорить об идеальном бархатном сезоне в крае.

- По расчетам, в этом году бархатный сезон будет длиться дольше обычного. Как минимум, до первой декады октября. Конечно, температура воды будет понижаться, но, все-таки, даже в конце первой декады октября, температура будет около +22 градусов. Это считается достаточно комфортным показателем, - уточнил Роман Вильфанд.

Для того, чтобы продлить себе лето, туристы уж сейчас выкупили почти все отели на Черноморском побережье.

- По состоянию на 18 сентября 2023 года единовременно на курорте отдыхают более 140 тысяч человек. Всего на курорте функционирует больше 1,5 тысячи средств размещения, их средняя заполняемость составляет 85%», - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе мэрии Анапы.

Также туристов все еще много на пляжах курорта. Они купаются в море, загорают на золотом песке и наслаждаются последними жаркими деньками.