На Кубани масочный режим введут локально. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приближением осени жители Кубани все чаще начинают болеть. Ожидается, что привычные грипп и ОРВИ появятся в регионе в ноябре. Но вместе с ними рядом шагает коронавирус. Подъем заболеваемости этой инфекцией идет медленным темпами, но боятся не стоит. Она сейчас не так опасна, как несколько лет назад.

- Подъем заболеваемости коронавирусом фиксируется во всем мире, не только в нашей стране. Просто он начинает приобретать черты сезонности. Сейчас люди возвращаются из отпусков, выходят на работу, дети пошли в детские сады и школы, поэтому инфекция распространяется быстрее, - рассказал «КП»-Кубань» главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов.

В крае развернуто 80 коек для больных коронавирусом. По сравнению в пиком пандемии – это ничтожно мало. Всего они заполнены на 80 процентов.

- Рост идет, но к этому надо относится спокойно и не забывать прививаться от ковида. Это касается тех. Кто находится в группе риска. Пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями надо ставить вакцину обязательно, - отметил Зотов.

На Кубани также началась вакцинация от гриппа. Защитный укол могут поставить все желающие. Сейчас привилось 25 процентов населения от плана.

- Сейчас самое время прививаться. Грипп придет в регион к ноябрю. Лучше посетить врача заранее. Тогда вакцина будет более действенной, - сообщил медик.

Чтобы не допустить распространения сезонных инфекционных заболеваний, врачи советуют носить средства индивидуальной защиты, особенно в местах массового скопления людей, а также использовать антисептики для обработки рук. Планируется, что в октябре будет введен масочный режим во всех лечебных учреждениях края.

КОНКРЕТНО

По данным Роспотребназора по Краснодарскому краю, ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией стабильная.

- Показатели ниже всероссийских. Очагов и вспышек не зарегистрировано. Преобладает вариант Омикрон, - сообщили в пресс-службе ведомства.